SC Riverballin futsal-ottelusta suora lähetys sunnuntaina Karjalaisen verkkosivuilla – vastassa sarjakärjen hurjavireinen ykköskenttä

Joensuulainen SC Riverball haastaa futsalin Ykkösen sarjajohtajan Alastaron Urheilijat tulevana sunnuntaina ottelussa, joka on nähtävissä kello 17 suorana lähetyksenä Karjalaisen verkkosivuilla.

Alastaron Urheilijat on voittanut alkukaudesta seitsemän kahdeksasta ottelustaan ja joukkueen ykköskentän pelaajat ovat yltäneet pistepörssin kärkisijoille Jani Luoman johdolla. Luoma on saalistanut peräti 12 maalia ja 16 syöttöä eli 28 tehopistettä.

– Luoman lukema on käsittämätön, vaikka futsalissa tuleekin yleensä mukavasti maaleja. Haaste on erittäin kova ja etenkin AU:n huikeassa syysvireessä oleva ykköskenttä on saatava kuriin hyvällä joukkuepuolustuksella, SC Riverballin valmentaja Maru Grönroos toteaa.

Riverballin tehopelaaja on ollut alkukaudesta Dimitri Klimov seitsemällä maalilla ja kolmella syötöllä.

Joensuulaiset ovat sarjassa kahdeksantena. Riverballilta ovat sivussa sunnuntain ottelusta armeijassa olevat Mikael Immonen ja Tuomas Venäläinen. Kamppailu pelataan Joensuun urheilutalossa ilman yleisöä.

Suora lähetys SC Riverball–AU-pelistä on Karjalaisen tilaajien nähtävissä sunnuntaina osoitteessa karjalainen.fi/live. Lähetyksen selostaa Renne Ohtonen, ja kommentaattorina toimii Ylämyllyn Yllätyksen valmennuspäällikkö Markus Ihalainen.

Tulevan sunnuntain ottelun jälkeen seuraava suora lähetys SC Riverballin futsal-peleistä on tarkoitus tehdä Karjalaisen verkkoon 10. tammikuutta, jolloin joensuulaiset kohtaavat KF Kosovan.