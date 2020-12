Vain Antti Aalto hyppää Planicassa sijoituksista – päävalmentaja Janne Väätäinen komensi joukkueen nauttimaan MM-hyppyristä ja loistavan talvisista olosuhteista

Mäkihyppääjien päävalmentaja Janne Väätäinen valvoi keskiviikkona Suomen MM-joukkueen valmistavaa harjoitusta. Samalla hän rauhoitteli hyppääjien palavinta kunnianhimoa, joka latisti suomalaistulokset Rukan maailmancupissa marraskuun lopulla.

Väätäinen kannusti hyppääjiä nauttimaan Planican upeasta hyppyristä ja näillä näkymin erinomaisista oloista.

– Hyppääjillä oli Rukalla intoa ja halua niin paljon, että se näkyi ylilatauksena. Se osoitti, että meidän täytyy opetella kilpailemaan, Väätäinen kertoi lentomäen MM-kisojen ennakkotunnelmista.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

Kauden avauksen myönteisimmäksi tulokseksi jäi Antti Aallon 20:s sija, joka on hänelle paras maailmancupsijoitus Rukan mäestä. Väätäisen nippu on muilta osin "rakennusvaiheessa".

– MM-kisa on tavallaan pieni osa joukkueen tulevaisuuden rakentamista. Vain Antti on jo tasolla, jossa ollaan myös tekemässä tulosta. Muilta odotan omia pituusennätyksiä ja varsinkin sitä, että he nauttisivat hyppäämisestä. Pitää nauttia oloista ja jättää numerot mielestä, Väätäinen evästi hyppääjiä.

Planican lentomäki heittää parhaat liitäjät yli 250 metrin. Alkuviikosta kisapaikalle pyrytti vuorokauden aikana 70 senttiä lunta, mutta loppuviikon sään pitäisi olla erinomainen.

Torstaina hypätään harjoitukset, joiden jälkeen päävalmentaja valitsee kuusikosta Aalto, Andreas Alamommo, Niko Kytösaho, Jarkko Määttä, Eetu Nousiainen, Arttu Pohjola neljä edustajaa perjantain ja lauantain henkilökohtaiseen kilpailuun.

Sunnuntain ohjelmassa on joukkuekilpailu.

Hyvä harjoitusjakso Rukalla

Rukan cupin jälkeen maajoukkue jäi kisapaikalle harjoittelemaan.

– Teimme neljä hyppytreeniä kolmessa päivässä. Viimeisen harjoituksen jouduimme keskeyttämään hankalan tuulen takia, mutta saimme kolme treeniä erinomaisissa olosuhteissa, Väätäinen kertoi.

– Lumelta tehtyjen hyppyjen määrä tuli kolmin- tai nelinkertaistetuksi.

Lumituntuma on niin tärkeä, että Väätäinen halusi koko maajoukkueen myös Planicaan.

– Lentomäki on kokemuksena niin arvokas. Samalla voimme pitää porukan nipussa, ja muu ratkaisu olisi väkisinkin ollut joidenkin kannalta epäoikeudenmukainen.

Mäkiväki elää vartioidussa kuplassa

Planican MM-kisat piti alun perin järjestää maaliskuun lopulla, mutta tapahtuma lykkääntyi koronapandemian takia.

Nyt joukkueet asuvat ulkopuolisilta suljetun Kranjska Goran hiihtokeskuksen hotellissa. Järjestäjien koronatoimet vaikuttavat huolellisilta.

– Täällä on hyvin hiljaista, sillä väkeä on selvästi vähemmän kuin Rukalla. Kaikilta mitattiin hotellille saavuttaessa kuume. Ja vartija hotellin ovella pitää huolen, ettei sisään pääse ulkopuolisia, Väätäinen kertoi turvatoimista.

– Näyttää turvalliselta. Kaikki kantavat huolta siitä, että laji pitää pintansa myös tässä tilanteessa.