Jääkiekkoliigaa pelataan joulutauon jälkeen akvaariokypärät päässä

– Näin on sovittu, että kokovisiiri on käytössä, kun kausi jatkuu. Se on tartuntasuojamekanismi, kilpailutoimenjohtaja Arto I. Järvelä sanoi Iltalehdelle.

– Meillä oli Teams-palaveri, jossa oli kaikista seuroista yhteyspelaajat. Kävimme tämän asian läpi pelaajien ja Liigan toimitusjohtajan Riku Kallioniemen kanssa.

Liigan runkosarja käynnistyi lokakuussa, mutta jo alusta lähtien useita otteluita jouduttiin lykkäämään myöhemmäksi esimerkiksi karanteenien vuoksi. Joulukuun alussa sarja päätti tauolle jäämisestä.