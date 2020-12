Maalirohmun kuntoutumismatka Qatariin ihmetytti Saksassa

Jalkapallon saksalaisjätti Borussia Dortmund paljasti torstaina, että seura on antanut hyökkääjätähti Erling Braut Haalandille luvan matkustaa Qatariin. Koronaviruspandemiasta piittaamatta Haaland halusi kuntouttaa lonkkavammaansa Qatarissa. Hän on sivussa tositoimista tammikuulle saakka.

– Hänen toiveensa oli kuntouttaa itseään siellä. Häntä hoitavat asiantuntijat, jotka ovat tiiviisti yhteydessä meidän lääkintäjoukkoihimme. Tämä on syy sille, miksi annoimme hänelle luvan lähteä, Dortmundin urheilujohtaja Michael Zorc selitti.

Koronavirus on levinnyt Saksassa voimakkaasti viime aikoina, ja rajoituksia on tiukennettu. Zorc odottaa Haalandin noudattavan hygieniasääntöjä ja palaavan Saksaan ennen joulua. Norjalaishyökkääjä on pelannut seurassa 32 ottelua ja tehnyt järisyttävät 33 maalia.

