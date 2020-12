Nuorten Leijonien joukkue MM-kisoihin valittu – joukkue matkustaa Edmontoniin huomenna

Suomen joukkue Edmontonissa 25.12.–5.1. pelattaviin jääkiekon nuorten MM-kisoihin on valittu. Lopulliseen kisajoukkueeseen kuuluu kolme maalivahtia, kahdeksan puolustajaa ja 14 hyökkääjää.

– Meillä on kasassa sitoutunut joukkue, jossa on monipuolisesti erilaisia taitoja. Menemme pieneen kaukaloon ja siellä korostuu pelinopeus, kädet, jalat ja pää, lisäksi jokaisen pitää olla valmis kamppailemaan ja pelaamaan yhdessä, omassa roolissa. Meillä on joukkue, joka on valmis tähän, päävalmentaja Antti Pennanen sanoi tiedotteessa.

Kaikki viime viikolla nimetyt MM-ehdokkaat ja joukkueen johtoryhmä ovat olleet sunnuntaista asti karanteenissa, ja jokainen on karanteenin aikana käynyt kolme kertaa koronatestissä. Kaikkien testitulokset ovat olleet negatiivisia.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

Matka Edmontoniin taittuu tilauslennolla, jolla matkustavat myös Ruotsi ja Venäjä.

Maalivahdit

1 Piiroinen Kari, Tappara/TUTO Hockey

30 Blomqvist Joel, Kärpät/Hermes

31 Taponen Roope, HIFK/K-Espoo

Puolustajat

2 Hatakka Santeri, Ilves

3 Rafkin Ruben, TPS

4 Heinola Ville, Lukko

6 Viro Eemil, TPS

7 Niemelä Topi, Kärpät

10 Puutio Kasper, Kärpät

12 Rajaniemi Matias, Pelicans

35 Kokkonen Mikko, Jukurit

Hyökkääjät

13 Järventie Roby, Ilves

15 Lundell Anton, HIFK

19 Puhakka Petteri, Tappara/TUTO Hockey

20 Helenius Samuel, JYP

21 Pyyhtiä Mikael, TPS

22 Hirvonen Roni, Ässät

23 Petman Mikko, Lukko

27 Pärssinen Juuso, TPS

28 Nikkanen Henri, Jukurit

29 Simontaival Kasper, Tappara/TUTO Hockey

32 Mäntykivi Matias, SaiPa

33 Lambert Brad, JYP

34 Räty Aku, Kärpät

36 Korhonen Benjamin, KalPa