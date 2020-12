Wayne Gretzkyn keräilykortti myytiin yli miljoonalla dollarilla

Jääkiekkoilija Wayne Gretzkyn tulokaskauden keräilykortti on myyty Heritage Auctions -huutokaupassa ennätyksellisellä 1,29 miljoonalla dollarilla. Kyseessä on kaikkien aikojen suurin huutokaupassa jääkiekkokeräilykortista maksettu hinta.

Kortti on vuodelta 1979 ja kuuluu O-Pee-Chee -sarjaan. Gretzkyn tulokaskauden kortteja oli arvioitavana yli 5 000 kappaletta, mutta vain kahden arvioitiin olevan huippukunnossa. Nyt myyty kortti oli toinen näistä.

Sama kortti oli myyty 465 000 dollarin hinnalla 2016.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

– Tässä on kyse siitä, että tämä kortti on säilynyt yli 40 vuotta täydellisessä kunnossa ja siitä että keräilijöiden tavoitteena on saada parhaista parhaat, Heritage Auctionsin edustaja Chris I vy sanoi.

Gretzkyn ammattilaisura päättyi 1999 ennätyksellisiin 894 maaliin ja 1 963 maalisyöttöön.