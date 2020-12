Pukki juhlii juhlapelissään – kauden kahdeksas osuma vei Norwichin taukojohtoon

Tänään sadannen ottelunsa Norwichin paidassa pelaava Suomen jalkapallomaajoukkueen tähtihyökkääjä Teemu Pukki juhlisti merkkipaalua maalilla. Norwich kohtaa vieraskentällä Blackburnin Englannin toiseksi ylimmän sarjatason eli Mestaruussarjan ottelussa.

Pukki viimeisteli tutun varmasti Norwichin johtomaalin ottelun 22. minuutilla, ja myöhemmin mies iski pallon vielä maalipuihin. Mestaruussarjan kärkijoukkue Norwich johtaa avauspuoliajan jälkeen 1–0.

Ottelu on Pukille liigakauden 16:s, ja maaleja on nyt koossa kahdeksan. Kaikkiaan hän on tehnyt Norwichille 49 maalia.

Pukki sitoutuu Norwichin nousuhaaveisiin

Pukki aikoo jatkaa Englannin toiseksi ylimmän sarjatason seurassa, vaikka viime kauden jälkeen miestä oltiin jo kovasti viemässä huhuissa muualle.

– Suunnitelmissa ei ole lähtö tammikuussa (siirtoikkunan auetessa). Taistelen tämän joukkueen puolesta, ja meillä on iso kausi meneillään, Pukki toteaa paikallislehti Norwich Evening Newsin mukaan.

– Haluan palata takaisin Valioliigaan, ja sen eteen taistelen, kesällä Norwichin kanssa Valioliigasta pudonnut Pukki jatkoi.

Norwich johtaa kakkostaso Mestaruussarjaa otettuaan kymmenen voittoa 17 pelistään ennen tämäniltaista Blackburn-vierasottelua. Pukin mukaan Norwich ei kuitenkaan ole vielä yltänyt parhaimpaansa.

– Hetkittäin olemme päässeet parhaimpaamme, mutta loukkaantumisia on ollut paljon. Olemme voittaneet kovia pelejä viime hetken maalilla, ja puolustus sekä maalivahti ovat olleet loistavia. Edellisenä Mestaruussarja-kautenamme, jolloin nousimme Valioliigaan, päästimme paljon maaleja mutta teimme myös paljon. Nyt meillä on ollut paljon 1–0-voittoja. Tällä tasolla tarvitaan puolustusvarmuutta, ja se on ollut hyvällä tasolla meillä.