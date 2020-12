Mercedes-pomo: Hamilton saa päättää, ajaako kisassa sunnuntaina

Formula ykkösten maailmanmestaruuden jo ajat sitten sinetöinyt Mercedes-tallin brittitähti Lewis Hamilton myönsi F1-kauden päätöskisan Abu Dhabin gp:n aika-ajojen jälkeen, ettei tuntenut kuntoaan sataprosenttiseksi. Aika-ajoissa kolmanneksi ajanut Hamilton on vasta hiljattain toipunut koronavirustartunnastaan.

Hamilton aikoo tehdä kaikesta huolimatta parhaansa sunnuntain kisassa. Mercedes-tallipäällikkö Toto Wolff jättää kuitenkin takaportin auki tähdelleen.

– Tunnen sympatiaa viruksesta kärsiviä ja kärsineitä kohtaan, kyseessä on ilkeä virus. En ole sataprosenttisessa iskussa, keuhkoissa tuntuu yhä. Kisasta ei todellakaan tule fyysisesti helpointa, mutta selviän kyllä, Hamilton jutteli Auto sportin mukaan.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

– Kuljettajamme ovat aina valmiita ajamaan, vaikka eivät olisikaan täydessä iskussa. Tuo on ihan odotettavissa kymmenen päivän koronan jälkeen, mutta hän on tarpeeksi hyvässä kuosissa ajaakseen. Mutta päätös on täysin hänen itsensä tehtävissä, se onko hän tarpeeksi hyvässä kunnossa, Wolff totesi.

Wolff tietää, että 14 kauden veteraani osaa kuunnella itseään.

– Hän on erittäin kokenut, hän tietää todella hyvin terveydentilansa ja hänet on todettu testeissä koronanegatiiviseksi. Joskus ajajat eivät ole ihan täydessä kunnossa, mutta he ajavat silti. Luulen, että tuo on tilanne nytkin.

Hamiltonilla ei ole vieläkään virallista vahvistusta jatkolleen Mercedeksellä, mutta Kansainvälisen autoliiton FIA:n ensi kauden F1-osanottajalistassa hän on mukana. Autosport kyselikin Wolffilta, tietääkö tämä sitä, että Hamiltonin jatkosopimuksesta tiedotetaan pian.

– Niinpä, mietin kenet laittaisin tuolle FIA:n listalle, Lewisin vai itseni, Wolff heitti.

– Lopulta päädyin Lewisiin. Ja kyllä, toivottavasti pian (sopimusuutisia tulee).

Wolff myöntää, että Hamiltonin koronakurimus on viivästyttänyt sopimusprosessia.

– Ei ollut oikea hetki istua alas (sopimuskeskusteluihin). Meidän piti tehdä niin, mutta se viivästyy hieman. En halua antaa päivämääriä, koska en halua jahdattavaksi siitä, miksei hän ole allekirjoittanut vielä sopimusta, Wolff päätti.