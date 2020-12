CNN: Michael Phelps ei usko Tokion olympialaisten puhtauteen

– Voin rehellisesti sanoa, että en tiedä, kilpailinko urani aikana ikinä täysin puhtaalla kentällä. En usko, että mikään on muuttunut. Ongelmia on paljon, ja on todella järkyttävää, että meiltä kaikilta ei vaadita samaa, Phelps sanoi.

Phelps voitti neljä olympiakultaa Lontoossa 2012. Niissä olympialaisissa yli 130 urheilijaa jäi kiinni dopingista. Phelps sanoi uskovansa, ettei ketään olympiaurheilijaa ole testattu yhtä monta kertaa kuin häntä.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

– Jos meitä kaikkia testattaisiin siten, se olisi mahtavaa, mutta tiedän, että niin ei ole. Ja niin kauan kuin näin ei ole, mikään ei muutu, Phelps sanoi.