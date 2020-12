Southampton tyylitteli sarjajumbon nurin

Jalkapallon Englannin Valioliigan mainiosti avannut Southampton nousi sarjassa jo kolmanneksi, ainakin hetkeksi, kun liigajumbo Sheffield United jäi kotijoukkueen jalkoihin lukemin 0–3.

Southamptonille maalasivat Che Adams avauspuoliajalla ja Stuart Armstrong sekä Nathan Redmond toisella puoliajalla. Kahden tuhannen kotikannattajan edessä otettu voitto oli Southamptonille viides seitsemästä viime pelistä, ja tappioita tusinasta liigapelistä sillä on vain kolme.

– Upeaa, että fanit ovat taas takaisin. Minulla oli kyyneltä silmässä. Heitä oli vain 2 000, mutta sen tunsi, kuinka he nauttivat seuratessaan meitä. Ja me annoimme heille nähtävää. Tämä oli täydellinen sunnuntai, Southamptonin valmentaja Ralph Hasenhüttl hehkutteli Sky Sportsille.

Jos Southamptonilla kulkee, on suunta täysin toinen viime kauden yllätysryhmällä Sheffield Unitedilla. Se on hävinnyt 12 liigapelistään yksitoista, eikä voittoja ole yhtään. Alku on Englannin pääsarjan toiseksi huonoin kautta aikain. Kaksitoista ensimmäistä peliään kaudella 1930–31 hävinnyt Manchester United koki kaikkein huonoimman startin kauteen ylimmällä sarjatasolla.

Valioliigassa pelataan tänään vielä ottelut Crystal Palace–Tottenham, Fulham–Liverpool, Arsenal–Burnley ja Leicester–Brighton.