Schalke-hyökkääjä menetti tajuntansa rajussa tällissä – palasi tajuihinsa myöhemmin, tila vakaa

Jalkapallon Saksan Bundesliigassa pelaavan Schalken hyökkääjä Mark Uth menetti tajuntansa lyötyään päät yhteen Augsburgin puolustajan Felix Uduokhain kanssa meneillään olevassa ottelussa. Uthia hoidettiin kentällä noin 15 minuuttia, hänet laitettiin tiputukseen ja hän sai niskatuen, ja lopulta hänet vietiin paareilla kentältä.

Tapaus järkytti molempien joukkueiden pelaajia, etenkin Uduokhaita. Schalke kuitenkin kertoi noin 45 minuutin päästä hyviä uutisia: Uth on palannut tajuihinsa, ja hänen tilansa on vakaa. Seura kertoi vielä, että Uth on matkalla sairaalaan joukkueen lääkärin kanssa.