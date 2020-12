Riikka Honkasen maailmancupin suurpujottelukisa päättyi lyhyeen

Riikka Honkasen urakka alppihiihdon maailmancupin Courchevelin suurpujottelukilpailussa päättyi avauskierroksella ulosajoon. Honkanen oli jo ensimmäisessä väliajassa kärkeä perässä 2,57 sekuntia.

Kilpailun kärjessä on Yhdysvaltain Mikaela Shiffrin, joka johtaa toisena olevaa Marta Bassinoa seitsemällä sadasosalla. Kärki on tasainen, sillä kolmantena oleva Federica Brignone on jäänyt Shiffrinistä 0,14 sekuntia. Toinen kierros alkaa Suomen aikaa kello 14.