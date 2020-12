Paini ei onnistu ilman lähikontakteja, Peltokankaalla on kova kaipuu kisoihin

Kansainvälinen painiliitto UWW ja kotimainen Painiliitto ovat noin yhdeksän kuukauden ajan napsineet kisoja pois painikalenterista. Sen on kokenut myös Lapuan Virkiää edustava Mikko Peltokangas, 72-kiloisten hallitseva Suomen mestari kreikkalais-roomalaisessa painissa.

Peltokangas on paininut viimeksi kilpaa helmikuun EM-kisoissa, joissa hän sijoittui seitsemänneksi. Hän kuopiikin jo maata ravihevosen lailla.

– Nyt olisi kyllä jo korkea aika päästä mittaamaan taso mahdollisimman koviin kansainvälisiin kisoihin. Vähän minua harmitti, että Suomi päätti olla osallistumatta joulukuun maailmancupiin Serbiassa, Peltokangas kertoi STT:n haastattelussa.

Peltokankaan oli määrä painia myös marraskuisissa alle 23-vuotiaiden MM-kisoissa Tampereella, mutta koronaviruspandemia perui nekin.

– Tampereen MM-kisoihin olin tähdännyt jo kauan, mutta minkäs peruutuksille voi, eteläpohjalainen edustuspainija Peltokangas sanoo.

Harjoittelu vaatii lähikontakteja

Painin lajiharjoittelu ei oikein luonnistu ilman lähikontakteja, ja Peltokangaskin on vääntänyt harjoitusmatolla useiden ihka oikeiden ihmisten kanssa. Paininukke nimeltä Kylmä-Kalle on jäänyt kaappiin.

– Lähikontakti ei pelota minua lainkaan. Pääosin olen molskannut Kuortaneella, mutta kävin minä alkusyksystä muiden edustusmiesten kera treenileirillä Liettuassa, 23-vuotias Peltokangas kertoi.

Kontaktien seurauksena koronatestitkin ovat tulleet tutuiksi. Testitulos on ollut joka kerta negatiivinen.

Keväällä koronapandemian alkuvaiheessa Peltokangas keskittyi kuntoharjoitteluun. Mielessä siintää vaihto 72-kiloisista ylempään painoluokkaan 77-kiloisiin.

– Maalis-toukokuussa tein neljästi viikossa pitkän juoksulenkin. Kuntopiirit ja kehonpainoharjoittelut kuuluivat punttien noston ohella silloin harjoitteluuni. Kesäkuun alusta asti olen ahkeroinut aika lailla varsinaisessa lajiharjoittelussa. Olen keskittynyt kestävyyteen ja painillisiin asioihin, Peltokangas selvitti.

Motivaatio kestää kisatauon

Vaikka kisaaminen on tauolla, Peltokangas on jaksanut tilanteeseen nähden hyvin myös henkisesti.

– Motivaationi on kestänyt yllättävän hyvin, ja treenaaminen on maistunut mainiosti.

– Olen opiskellut urheiluhierojakoulussa Kuortaneen urheiluopistossa, ja valmistun sieltä vielä tämän vuoden aikana. Opiskelu on toiminut kelpo vastapainona painitreeneilleni, Peltokangas sanoi.

Nuorukainen on nopea, notkea, räjähtävä ja taitava. Käsivarsiheitto ja sivunostot lähtevät häneltä rivakasti, ja myös takavyönostoissa Peltokangas on näpäkkä. Tulostakin on tullut, ja Peltokangas on kivunnut palkintokorokkeelle SM-painien lisäksi kovissa kansainvälisissä koitoksissa. Hän on ollut kolmas arvostetussa Pytlasinski-turnauksessa Puolassa ja Palusalu-turnauksessa Virossa.