Nuoret Leijonat pyrkii perjantaina jäälle – osittainen hotellihuonekaranteeni jatkuu

Suomen alle 20-vuotiaiden miesten jääkiekkomaajoukkue on ollut karanteenissa hotellihuoneissaan koko viikon, mutta karanteenijakso Kanadassa alkaa olla lopussa. Kisajärjestäjän tiedotteen mukaan Suomelle on merkattu harjoitusaika perjantaille kello 16 kisakaupunki Edmontonin aikaa.

Jääkiekkoliiton verkkosivujen mukaan ohjelmassa on myös muun muassa kulkureitteihin tutustumista. Joukkueen hotelli on jäähallin vieressä, mutta karanteenijaksonkin jälkeen kulkualueet on rajattu, ja joukkueiden pitää käyttää maskeja. Päivittäiset koronavirustestit jatkuvat läpi kuplassa pelattavien kisojen.

Suomen joukkueen piti olla perjantaina haastateltavissa virtuaalisesti, mutta harjoitusaikojen muututtua alkuperäisestä ja "osittaisen hotellihuonekaranteenin jatkuessa" haastattelut peruttiin.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

Ennen Kanadaan matkustamista Suomen joukkue harjoitteli pienryhmissä. Kanadassa hotellihuonekaranteenin aikaan pelaajat ovat harjoitelleet huoneissaan, ja joukkue on pitänyt etäyhteyksin palavereja.

– Tämä on ollut sellainen valmentamisen korkeakoulu jo tähän saakka, että mitäköhän tulee olemaan, kun tammikuussa tulemme pois. Tämä on varmasti sellainen koulu johtoryhmälle ja pelaajille, että ei mistään saa, päävalmentaja Antti Pennanen arvioi kotimaan pienryhmäjakson päätteeksi.

– Ei tällaista voi viedä valmennuskoulutusympäristöön. Mahtava kokemus sikäli.

Nuorten Leijonien pitäisi kohdata maanantain vastaisena yönä harjoitusottelussa Tshekki ja hioa kisakuntoa vielä keskiviikon vastaisena yönä Yhdysvaltoja vastaan. Tapaninpäivän vastaisena yönä Suomi kohtaa avausottelussaan Saksan. Alkusarjassa vastaan tulevat myös Sveitsi, Slovakia ja Kanada.

– Suomalaiseen tapaan, meidän pitää löytää selkeät rytmit peliin molemmissa päissä kenttää. Hyökkäysalueen hyökkäyspelissä pitää pysyä kiekossa, Pennanen luetteli.

– Jos alamme Kanadaa tai Yhdysvaltoja vastaan pelaamaan heidän peliään, homma menee kolikonheitoksi.

Viiden joukkueen lohkosta neljä parasta etenee pudotuspeleihin. Toisen lohkon kärkinelikkoon pyrkivät Itävalta, Ruotsi, Tshekki, Venäjä ja Yhdysvallat, joista valikoituu vastustajat puolivälieriin. Voittajat etenevät välieriin. MM-kilpailut huipentuvat mitalipeleihin, jotka pelataan varhain loppiaisaamuna Suomen aikaa.

Suomi on voittanut alle 20-vuotiaiden maailmanmestaruudet 1987, 1998, 2014, 2016 ja 2019, mutta jäi vuosi sitten neljänneksi.