"Kausi, jolla tapahtuu hulluja tuloksia" – Valioliigassa ja muissa Euroopan suursarjoissa on nähty yllättäjien marsseja kärkipäähän

Jalkapallon Englannin Valioliigassa on tuttu kärkijoukkue, kun Liverpool porskuttaa piikkipaikalla kolmen pisteen erolla Tottenhamiin. Jürgen Kloppin miehistö siirtyi ykköseksi voitettuaan keskiviikkona Tottenhamin 2–1.

Musertavaa ylivoimaa ei Liverpoolin kausi ole ollut, mistä kertoo sarjan tasainen kärkipää. Viime kaudella Kloppin suojatit varmistivat mestaruutensa hyvissä ajoin ja hävisivät ensimmäisen kerran vasta helmikuun lopussa.

Southampton syksyn yllättäjä

Valioliigan kauteen on mahtunut roppakaupalla yllätyksiä. Kaikki tuskin uskoivat Tottenhamin pitävän kärkipaikkaa, vaikka tilanne keskiviikkona muuttuikin.

Vielä huomattavasti harvempi ajatteli, että Southampton on sarjassa kolmantena ja neljä pistettä kärkeä perässä. Joukkue on hävinnyt vain yhden 11 viime liigapelistään.

Ralph Hasenhüttlin valmentama Southampton päätyi keskiviikkona 1–1-vierastasapeliin Arsenalia vastaan.

– Jälleen ilman tappiota, se on kaikkein tärkein asia. Olemme edelleen Arsenalia kymmenen pistettä edellä. Se kertoo olennaisen, Hasenhüttl sanoi AFP:lle.

Viime kaudellakin rämpinyt Arsenal on Valioliigan perinteisistä suurista vasta sijalla 15, Manchester City yhdeksäntenä, Chelsea seitsemäntenä ja Manchester United kuudentena.

Kärkiviisikosta löytyvät Liverpoolin, Tottenhamin ja Southamptonin lisäksi Leicester sekä Everton. Carlo Ancelottin valmentama Everton aloitti kautensa vahvasti, mutta sitten tuli notkahdus. Viime peleissään joukkue on oikaissut kurssiaan voittamalla Leicesterin ja Chelsean.

– Taistelemmeko mestaruudesta? Ilman muuta. Tämä on kausi, jolla tapahtuu hulluja tuloksia paljon, Evertonin puolustaja Mason Holgate vakuutti.

Leverkusen ja Sociedad vauhdissa

Yllättäjien nousu piikkipaikoille on leimannut Euroopan suursarjoja.

Saksan Bundesliigan kärjessä on Bayern Münchenin sijaan Lukas Hradeckyn Bayer Leverkusen. Real Sociedad on Espanjan liigassa toisena, ja muun muassa Real Madrid sekä Barcelona ovat sen takana. Juventus on AC Milanin johtamassa Italian Serie A:ssa vasta kolmantena, ja Lille johtaa Ranskan liigaa.

Kausia on paljon jäljellä, joten suursarjat saattavat hyvinkin asettua uomiinsa. Koronavirusaika luo kuitenkin epävarmuutta kaikille – myös jättiseuroille. Yleisörajoitukset vaikuttavat kotietuun, ja moni suurseuroista on kovassa otteluruuhkassa.

Esimerkiksi Southampton ja Everton eivät ole mukana Mestarien liigassa tai Eurooppa-liigassa, joten niiden kuorma on muita kärkiryhmiä pienempi. Se saattaa avata hyvin valmennetuille joukkueille mahdollisuuksia lisäyllätyksiin.

Valioliigassa pelataan lauantaina ottelut Crystal Palace–Liverpool, Southampton–Manchester City, Everton–Arsenal, Newcastle–Fulham, sunnuntaina Brighton–Sheffield United, Tottenham–Leicester, Manchester United–Leeds, West Bromwich–Aston Villa ja maanantaina Burnley–Wolverhampton sekä Chelsea–West Ham.