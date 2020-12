Jääkiekon nuorten MM-kisat ovat koronavastatuulessa – Edmontonissa ilmennyt kisajoukkueissa kymmenen tartuntaa

Jääkiekon nuorten MM-kisojen alkuun on aikaa noin viikko, ja Edmontonissa pelattava turnaus on koronaepidemian takia vastatuulessa. Kansainvälinen jääkiekkoliitto IIHF kertoi perjantaina verkkosivuillaan , että kymmenen MM-kisajoukkueiden jäsentä on antanut testissä positiivisen koronanäytteen.