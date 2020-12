Nuoret Leijonat haastaa Yhdysvallat MM-kenraalissa: "Varmasti tulee tosi vauhdikas peli, johon meidän pitää olla alusta asti valmiina"

Tapaninpäivän vastaisena yönä Suomen aikaa MM-turnauksensa avaavalle Suomen nuorten jääkiekkomaajoukkueelle tuli lopulta vain yksi harjoituspeli ennen kisakoitoksia, kun Ruotsin ja Saksan joukkueissa todetut koronatapaukset muokkasivat treenipelien ohjelmaa. Nuoret Leijonat kohtaa harjoitusotteluissaan näin ollen ainoastaan Yhdysvallat, joka asettuu Edmontonissa vastaan tiistain ja keskiviikon välisenä yönä Suomen aikaa.

Yhdysvallat on yksi nuorten MM-kiekon kestomenestyjistä, mutta tuore historia on Nuorten Leijonien puolella. Vuosi sitten Suomi kaatoi jenkit MM-puolivälierässä 1–0 Joonas Odenin maalattua päätöserässä ja Justus Annusen torjuttua nollapelin. Nyt kohdattavassa USA-ryhmässä on useampi pelaaja jäljellä Suomelle niukasti vuosi sitten taipuneista.

– Vastaan tulee yllättävän kurinalainen joukkue. Moni luulee, että heissä on pelkkää lahjakkuutta ja taitoa, mutta sen lisäksi he pelaavat joukkueelleen ja kovaa, pistävät kiekkoa syvään ja tulevat paineistamaan. Varmasti tulee tosi vauhdikas peli, johon meidän pitää olla alusta asti valmiina, TPS-puolustaja Ruben Rafkin ennakoi Jääkiekkoliiton sivuilla.

Rafkin, 18, on ehtinyt aiempina vuosina pelata Pohjois-Amerikan juniorisarjoissa. Yhdysvaltain MM-joukkueesta on silmiin osunut tuttuja nimiä.

– Osaa vastaan olen pelannut, lisäksi heidän joukkueessaan on pelaajia samasta agenttifirmasta, jota edustan.

– Voitto USA:sta antaisi hyvän selkänojan MM-turnaukseen. Lyömme siinä kaiken peliin. Nyt valmistaudumme hyvin, ja kun pääsemme kehiin, olemme nälkäisiä ja valmiina.

Vuosi sitten Suomen turnaus päättyi MM-pronssipelitappioon Ruotsille.

– Uskon, että kaikilla joukkueemme pelaajilla on kova halu näyttää täällä osaamisensa. Joukkueena haemme täältä kultamitalit pois, Rafkin paaluttaa asenteen tämän vuodenvaihteen turnaukseen.