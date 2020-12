Abrahamin tuplapotku upotti West Hamin ja vei Chelsean voittoon – Burnley juhli kotivoittoa Valioliigassa

Chelsean viime aikojen heikot suoritukset kääntyivät voitoksi maanantaina jalkapallon Englannin Valioliigan myöhäisillan ottelussa, jossa Thiago Silvan maali vei joukkueen johtoon jo 10. minuutilla. Ottelun loppupuolella voiton sinetöivät Tammy Abrahamin laukomat kaksi maalia, joilla oli väliä vain kaksi minuuttia.

Chelsea on liigan 5. sijalla 25 pisteellä. Vastustaja West Ham on sijalla 10, ja pisteitä joukkueella on 21.

Aiemmin illalla Burnley voitti kotonaan Wolverhamptonin 2–1.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

Ashley Barnes pukkasi kotijoukkueen 35. minuutilla johtoon takatolpalta. Toisen puoliajan alussa Chris Wood vei Burnleyn maalin edestä kahden osuman karkumatkalle.

Wolverhamptonin kiri jäi vaisuksi, mutta 89. minuutilla Fabio Silva laukoi rangaistuspotkusta vieraiden ainokaisen. Rangaistuspotku tuomittiin, kun Josh Benson kaatoi Silvan. Benson oli tullut alle minuuttia aiemmin vaihdosta kentälle, joten hänen ottelunsa käynnistyi karmeasti.

Burnley on sarjataulukossa sijalla 16 ja Wolverhampton 11:ntenä.