Dartsin MM-kisoissa pelannut Kantele jäi jumiin Britanniaan, hotellielämä voi jatkua vielä pari viikkoa

Dartsin MM-kisoissa pelannut Marko Kantele jäi jumiin Britanniaan, kun lentoyhteydet maahan katkesivat maanantaina matkustuskiellon takia. Kantele kertoi STT:lle, ettei välttämättä pääse kotiin kahteen viikkoon.

– Lentoliikenne on poikki, lauttaliikenne on poikki ja eurotunneli on suljettuna, Kantele kertoi hotellistaan Lontoon Islingtonista.

Kantele pelasi MM-kisojen avausottelunsa Alexandra Palace -kisapaikalla perjantaina ja hävisi skotti John Hendersonille niukasti 2–3. Paluu kotiin oli ajoitettu toisen kierroksen mukaan maanantaiksi.

Matkustuskieltojen taustalla on Britanniassa havaittu uuden koronaviruksen muunnos, jonka uskotaan olevan huomattavasti aiempia tarttuvampi. Kantelekin aikoo viettää aikaa hotellihuoneessaan, sillä koronasäännöt ovat dartsissakin tiukat. Esimerkiksi pelaajat syövät huoneissaan, mutta aamupalan saa sentään hakea hotellin alakerrasta, yksi pelaaja kerrallaan.

Kantele ehti maanantaina jo Heathrow'n lentokentälle, mutta aamulento Helsinkiin oli peruttu. Yritykset päästä kotiin Ruotsin ja Tshekin kautta epäonnistuivat myös.

– Paras mahdollisuus on päästä junalla Hollantiin tai Ranskaan, kun tunneli avautuu. Sieltä voi sitten lentää kotiin, Kantele sanoi.

Hän on pettynyt joulusuunnitelmien mentyä uusiksi.

– Eihän tämä hyvältä tunnu. En toki olisi voinut tavata läheisiäni muuten kuin etäältä morjestamalla, mutta nyt en pääse edes näkemään vaimoa, äitiä ja pikkuveljeä, Kantele kertoi.