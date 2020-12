Napolin valitus tuotti tulosta – tappio ja pistemenetys kumottiin

Jalkapalloseura Napolille määrätty yhden pisteen vähennys ja 0–3-tappio Juventukselle on kumottu. Napoli sai rangaistuksen, kun se ei saapunut lokakuussa Juventus-otteluun Torinoon.

Napoli perusteli vetäytymistään ottelusta paikallisten terveysviranomaisten karanteeniohjeistuksella, koska keskikenttäpelaajat Eljif Elmas ja Piotr Zielinski olivat saaneet koronatartunnan.

Serie A ja Italian jalkapalloliitto tuomitsivat Napolin häviämään ottelun. Lisäksi joukkueelta vähennettiin yksi sarjapiste. Maan olympiakomitea kuitenkin kumosi päätöksen tiistaina.

Italialaismedian mukaan väliin jäänyt ottelu on tarkoitus pelata 13. tammikuuta. Yhteensä 24 pistettä kerännyt Napoli on Serie A:ssa kolmantena. Juventus on samassa pistemäärässä ja neljäntenä.