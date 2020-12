Kotimainen kisakalenteri on vuonna 2021 vilkas – yleisön pääsy lehtereille jännittää

Kymi Ringin vuodella siirtyneiden ratamoottoripyöräilyn ja motocrossin MM-osakilpailujen lipunmyynti on jo auennut, mutta alkuvuonna Suomessa järjestettävissä arvokilpailuissa urheilijat kilpailevat tyhjille katsomoille. Koronaviruspandemia on rajoittamassa yleisön pääsyä muun muassa Salpausselän kisoihin, nuorten MM-hiihtoihin, sulkapallon sekajoukkueiden EM-kisoihin ja ilma-aseiden EM-kisoihin.

– Näyttää siltä, että pelaamme Vantaalla ilman yleisöä. Se on harmi, sillä kisoissa on maailman parhaimmistoa, kun hallitseva mestari Tanskakin on mukana, kertoo Sulkapalloliiton toiminnanjohtaja Ville Valovirta.

Sulkapallon loppuvuoden kalenteri on niin täynnä, ettei EM-kisoja voi siirtää. Ampumaurheilussa painavat päälle olympiakarsinnat.

– Jos Tokion paikat jäävät meillä jakamatta, niiden jakamiseen on vaikea löytää muuta mahdollisuutta, sanoo Kisakalliossa helmikuussa järjestettävien ilma-asekisojen kilpailujen johtaja Marko Leppä.

Lepän mukaan Lohjan kilpailuista tulee normaalivuoden EM-kisoja pienemmät, sillä maat ovat varovaisia matkustamisessa. Turvallisuutta taataan joukkueiden eristämisellä omaksi ryhmäkseen ja ampujien tavallista väljemmällä sijoittelulla.

Palloilussa tasokas kisavuosi

Sulkapallossa helmikuiset sekajoukkuekisat aukovat uria, sillä ne ovat kaikkien aikojen ensimmäiset lajin aikuisten EM-kilpailut Suomessa. Järjestäjät saivat syksyllä jo oppia koronarajoitteista Pajulahdessa pelatuissa nuorten EM-kisoissa.

– Nuorten kisoissa oli 200 pelaajaa. Nyt järjestelyt ovat helpommat, kun kahdeksassa joukkueessa on kymmenkunta pelaajaa per joukkue, Valovirta kertoo.

Palloilussa Suomi isännöi vuoden aikana myös muun muassa elokuisia keilailun miesten EM-kisoja ja huhtikuusta elokuulle siirtyneitä squashin EM-joukkuekilpailuja Helsingissä sekä syyskuista lentopallon miesten EM-kisojen alkulohkoa Tampereella. Suomen urheiluvuosi huipentuu joulukuussa salibandyn miesten MM-kisoihin Helsingissä.

Nuorten MM-hiihdot bonuksena

Hiihtolajeihin Suomi sai marraskuussa yllättäen myös nuorten MM-hiihdot, kun Puolan Zakopane vetäytyi. Maastohiihdot ovat helmikuussa Sotkamon Vuokatissa, mäkihyppy ja yhdistetty Lahdessa.

– Aika nopeasti pystymme hahmottamaan, mitä kilpailuihin tarvitaan: kuulutukset, tulospalvelu ja oheistoiminnat. Mutta pandemian takia kisoista on moninkertainen työ, myöntää Vuokatin kisojen pääsihteeri Ann-Mary Ähtävä.

Vuokatti haluaa kuitenkin vahvistaa asemiaan maastohiihdossa, joten se toivottaa noin 400 hiihtäjää ja 250 joukkueiden taustaihmistä tervetulleiksi. Kisat rakentuvat yhteistyössä Kainuun soten kanssa, jossa toimintaa valvoo pandemiapäällikkö Olli-Pekka Koukkari.

Ähtävän mukaan kisajärjestäjät ovat ottaneet koronakäytännöissä mallia Rukan ja Kontiolahden maailmancupeista. Kuplaan sukeltavista urheilijoista valtaosa asuu kävelymatkan päässä stadionilta.

Sotkamo isännöi joulukuussa myös Euroopan nuorten olympiafestivaaleja alle 17-vuotiaille urheilijoille.