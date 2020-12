Zlatan Ibrahimovic, 39, uhmaa jalkapallofysiikan lakeja Italiassa – hurja maalitahti johti keskusteluun maajoukkuepaluusta

Neljääkymmentä ikävuotta lähestyvä Ruotsin jalkapallosuuruus Zlatan Ibrahimovic on tottunut säväyttämään pitkällä urallaan. Vaikka Ibrahimovic on viettänyt sairastuvalla jo kuukauden päivät, kirjattiin ruotsalaiskolossin menestystarinaan kuluneena syksynä jälleen komea ja tapahtumarikas luku.

AC Milanin kärkimies on pöllyttänyt maaliverkkoja kauden jokaisessa pelaamassaan Serie A:n ottelussa. Kymmenen osumaa kuudessa ottelussa, 39-vuotiaana. Euroopan suurten jalkapallosarjojen historiassa ei ole nähty aiemmin mitään vastaavaa.

Atleettisuudestaan tunnettua Zlatania voi hyvällä syyllä kutsua poikkeusyksilöksi, ja ruotsalainen taitaa tiedostaa asian itsekin.

– Olen 39, mutta minulla on edelleen intohimo siihen, mitä teen. En ole koskaan tyytyväinen ja haluan aina enemmän. En ole nähnyt urallani paljoa tämänikäisiä pelaajia, jotka pelaavat kuten minä, Ibrahimovic sanoi viime viikolla julkaistussa Uefan haastattelussa.

– Kun pelaajat täyttävät 30, heidän uransa alkavat hiipua ja he lopettavat. Kun minä täytin 30, minusta alkoi tulla vielä parempi pelaaja.

Ruotsalaisen virettä ei hidastanut edes syyskuun lopulla todettu koronavirustartunta, sillä lokakuussa pelikentille palasi entistä hurjempi Zlatan. Marraskuun lopun pohjevamma päätti kuitenkin Ibrahimovicin syysvireen, ja paluu Milanin vahvuuteen nähtäneen vasta tammikuussa.

Agentti suostutteli jatkamaan

Vuosi sitten Los Angeles Galaxysta Eurooppaan ja Milaniin palannut Ibrahimovic takoi punamustille seitsemän maalia jo viime kesänä, kun Italiassa palattiin kentille koronakevään jäljiltä. Nyt Stefano Piolin valmentama Milan on noussut Serie A:n kärkitaistoon, ja paluu liigamestariksi on realismia.

Maineikas seura juhli Italian mestaruutta viimeksi keväällä 2011. Myös Ibrahimovic pelasi tuolloin Milanissa, lainalla Barcelonasta.

Ibrahimovic kertoi marraskuussa Sportbladetin laajassa haastattelussa, että pohti vuosi sitten jopa uransa päättämistä. Pelaajan agentti Mino Raiola puuttui kuitenkin peliin ja ehdotti Zlatanille uran päätepysäkkiä Milanossa.

– Sitten Mino sanoi: "Sinun täytyy lopettaa Euroopassa! Sinun on osoitettava, että olet palannut korkeimmalle tasolle, että pystyt siihen. Voit olla Milanissa vain kuusi kuukautta, sitten voit lopettaa", hieman pidemmäksi ajaksi Italiaan jäänyt Ibrahimovic kertoi.

Ibrahimovic edustaa kokemusta nuorekkaassa nyky-Milanissa. Tällä kaudella ruotsalainen on saanut nauttia esimerkiksi vikkelien laitapelaajien Ante Rebicin ja Rafael Leaon tarjoilusta.

"Vielä mehua jäljellä"

Kalenterivuoden maalitahti toi Zlatanille jo uran 12. Guldbollen-pystin, joka jaetaan vuosittain Ruotsin parhaalle miesjalkapalloilijalle. Ibrahimovic ilmaisi syksyllä myös halunsa palata Ruotsin maajoukkuepaitaan, mikä on herättänyt länsinaapurissa runsasta keskustelua.

Ibrahimovicin 116 ottelun ja 62 maalin maajoukkueura päättyi EM-pettymykseen 2016.

– Kaipaanko maajoukkuetta? Tietysti. Se, joka ei kaipaa, on jo lopettanut uransa. Ja minä en ole lopettanut, hän sanoi Sportbladetille.

Ruotsin maajoukkuejohto otti Ibrahimoviciin pikaisesti yhteyttä tähtipelaajan lausunnon jälkeen. Marraskuun lopulla Ibrahimovic keskusteli aiheesta Ruotsin päävalmentajan Janne Anderssonin kanssa.

Ibrahimovic aikoo jatkaa uraansa niin kauan kuin virtaa riittää, mutta korostaa, että hänen on pystyttävä jättämään kentälle oma jälkensä.

– Kuten Mino sanoo. Appelsiinia pitää puristaa niin kauan, kunnes siitä ei ole mitään jäljellä. Minussa on vielä mehua jäljellä, Ibrahimovic sanoi Sportbladetille.