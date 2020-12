Henkisesti kasvanut Ville Heinola tuntee kapean kaukalon vaatimukset

Puolustaja Ville Heinola kuuluu Suomen alle 20-vuotiaiden miesten jääkiekkomaajoukkueen eturiviin yhdessä hyökkääjä Anton Lundellin kanssa. Ikätoveri Lundellista ja muista MM-joukkueen pelaajista poiketen Heinola on jo piipahtanut jääkiekon kirkkaimmalla huipulla.

Syksyllä 2019 hän pelasi kahdeksan NHL-ottelua Winnipeg Jetsissä ja sai esimakua siitä, mistä maajoukkueen muut pelaajat vasta haaveilevat.

– Voi olla, että jään suoraan Kanadaan, mutta en tiedä vielä, 19-vuotias Heinola puntaroi ennen MM-kilpailuja.

Rauman Lukollakin olisi käyttöä kiekollisesti etevälle puolustajalle, mutta Heinola keskittyy nyt maajoukkueessa menestymiseen ja toivoo NHL-oven aukeamista uudestaan.

Suomi aloittaa lauantain vastaisena yönä MM-urakkansa ja kohtaa Saksan.

– Kova lohko kuten aina. Helppoja pelejä ei ole. Saksakin on tuottanut hyviä pelaajia, ja heillä on kova nippu, Heinola viittasi esimerkiksi Tim Stützleen, joka kelpasi lokakuun varaustilaisuudessa peräti kolmantena pelaajana.

Saksan jälkeen Suomi kohtaa Sveitsin, Slovakian ja Kanadan.

– Hereillä pitää olla alusta asti. Odotan innolla varsinkin Kanada-ottelua. Siitä tulee kova vääntö.

Viime kausi kasvatti henkisesti

Heinola on kokenut arvokilpailukävijä. Hän saavutti alle 20-vuotiaiden maailmanmestaruuden 2019 ja pelasi myöhemmin keväällä alle 18-vuotiaiden MM-kilpailuissa. Myös viime vuodenvaihteessa Heinola oli mukana alle 20-vuotiaiden MM-kilpailuissa.

– Haluan ottaa johtavan roolin ja auttaa joukkuetta saavuttamaan kultaa, puolustaja alleviivasi.

Viime syksynä Heinola väläytti NHL:ssä pistein 1+4=5, joten hyvien esitysten jälkeen paluu Winnipegistä Lukkoon oli pettymys.

– Viime vuonna oli vaikeaa, kun tulin takaisin Raumalle. Se kasvatti henkisesti. Opin tuntemaan itseni paremmin.

Lukko pelasi hyvän kauden ja jatkoi väkevää menoaan tänä syksynä. Heinolalla on sujunut viime kautta paremmin, kun hän on saalistanut 19 ottelussa pisteet 1+13=14 ja puolustanut jämäkästi.

– Tällä kaudella pääsin paremmin kiinni peliin, ja onnistumiset ruokkivat tätäkin tapahtumaa (nuorten MM-kilpailut).

Suomen joukkueesta Heinolalla on selkeä käsitys.

– Meillä on kiekollista osaamista ja luisteluvoimaa. Vahvuudet pitää saada käyttöön, ja pienen kaukalon peliin on omat niksinsä. Isoin juttu on se, että saamme hitsattua joukkueen yhteen ja saamme pelattua hyvin yhdessä. Se on varmasti isoin asia, millä voimme menestyä.