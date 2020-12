Maailman ympäri purjehtivan Ari Huuselan poikkeuksellinen joulu merillä: "Murheet sulkeutuvat mielestä"

Tämä joulu jää koronaepidemian takia yhteiseen muistiin harvinaislaatuisena juhlana. Poikkeuksellista joulua viettää myös yksinpurjehtija Ari Huusela, mutta maailman merillä ei korona juolahda ensimmäisenä mieleen.

Huusela lähti maailmanympäripurjehdukselleen luoteisesta Ranskasta 8. marraskuuta. Hänelle tuli jouluna Vendee Globe -kilpailun ensimmäisenä pohjoismaalaisosallistujana täyteen seitsemän ja puoli viikkoa.

– Ulkopuolista maailmaa ehtii miettimään hyvin vähän. Se on hyvä, sillä myös murheet sulkeutuvat mielestä, tässä ja nyt -pohjalta 18-metrisessä Stark-veneessään operoiva Huusela järkeilee STT:lle Intian valtamereltä.

"Tärkeintä on tuoda vene maaliin"

Urakkaa on enemmän edessä kuin takana. Siviilissä Finnairilla lentäjänä työskentelevä Huusela on asettanut tavoitteekseen taittaa noin 45 000 kilometrin kokonaismatkan 100–120 vuorokaudessa, eli maaliinpääsy koittaa helmi-maaliskuussa.

– Tällä menolla kisa kestäisi kohdallani lähemmäs sata vuorokautta. Purjehdin konservatiivisesti, varovaisesti, koska tärkeintä on tuoda vene maaliin, kertoo Huusela, joka on jäljellä olevista kilpailijoista viimeistä edellisenä, 26:ntena.

Jo kuusi purjehtijaa on jättänyt leikin kesken. Yhdeksättä kertaa järjestettävän Vendee Globen keskeytysprosentti on tylyn kuuloinen 47.

Huusela sai esimakua tulevasta marraskuussa muutaman päivän purjehduksen jälkeen. Tuulen suunta tunnetusti arvaamattoman Biskajanlahden tuntumassa kääntyi sekunneissa sata astetta.

Yhtäkkiä Imoca 60 -luokan tavaroineen noin 9 000 kiloa painava vene oli kyljellään ja Huusela putosi ylälaidalta alalaidalle.

– Vene vain kellahti kyljelleen. Se oli pelottava tilanne, kun masto oli vedessä ja tuuli ja aallokko painoivat päälle. Minulle ei ollut aiemmin tapahtunut sellaista, Huusela kuvailee.

"Konservatiivinen" purjehdustaktiikka osoitti oudossa tilanteessa toimivuutensa.

– Vene kääntyi, kun toimi rauhallisesti ja teki oikeita asioita. Oli onni, että pysyin ehjänä. Veneessä oli sen jälkeen kyllä siivoustalkoot, kun tavaroita oli putoillut.

Pää paras pitää kylmänä

Huusela kertaa takanaan olevan lähes 12 000 merimailin (lähes 22 000 kilometrin) reissun antia rauhallisesti. Draamakuninkaalla ei olisikaan asiaa Vendee Globeen kaltaisiin tapahtumiin, joissa mitataan, kuinka sinut purjehtija on itsensä kanssa.

– Tarkoitus on ollut nauttia, ja se on onnistunut. Olen pystynyt lepäämään ihan hyvin, mikä on tärkeä taito. Kun marraskuun alussa ennen starttia tapasin tässä kisassa kaksi kertaa maaliin päässeen Rich Wilsonin, keskustelimme Etelämeren olosuhteista ja sieltä selviämisestä. Sain neuvon syödä ja levätä aina, kun siihen on mahdollisuus.

Vendee Globessa purjehditaan maapallon ympäri kertaakaan pysähtymättä ja ilman minkäänlaista ulkopuolista apua.

– Minulla on kännykässä sovellus, jolla voi mitata, kuinka kroppa toimii. Varastossa pitää olla pelivaraa, että kykenee tekemään merellä oikeita ratkaisuja, Huusela kertoo.

Australian ohi turvavälillä

Huuselan edellinen merellinen kiintopiste oli pari viikkoa sitten sivuutettu Hyväntoivonniemi, Kapin niemimaan kärki Etelä-Afrikan Kapkaupungista etelään. Seuraava tärkeä etappi Cape Leeuwin häämöttää muutaman päivän ja noin 850 merimailin eli reilun 1 500 kilometrin päässä.

– Näillä näkymin olen siellä jo maanantai-iltana Suomen aikaa. Cape Leeuwin on Australian länsikärkeä, ja ohitan sen noin 800 merimailin verran eteläpuolelta, Huusela kertoo ja naurahtaa:

– Eivät taida Australian rantahiekat näkyä. Mantereet tulee tässä kisassa kierrettyä kaukaa.

Hänellä on edessään myrskyisällä eteläisellä merialueella vielä viikkojen purjehdus. Kuuluisa ja pahamaineinenkin Etelä-Amerikan eteläkärki Kap Horn siintää noin kuukauden päässä.

Suomalaista jouluruokaa merellä

Joulua viettäessään Huusela teki kunniaa suomalaiselle ruokaperinteelle. Jouluaaton lautasmalliin kuului muun muassa annos riisipuuroa.

– Vadelmapuuroa, veteen sekoitettua retkimuonaa. Joulun merkiksi oli poron kuivalihaa ja hirvipateeta. Se maistui oikein gourmet'lta, Huusela ihastelee.

Vaikka puolentoista purjehduskuukauden jälkeen ruoka maistuu ja sitä on riittävästi, kokenut purjehtija ei ollut etukäteen varautunut aivan kaikkeen.

– Kahvikeksit pääsivät loppumaan heti alkuunsa. Niitä kaipaan. No, näkkäri on tonnikalan kanssa hyvää, Huusela lohduttautuu.

Aattona joulukalenterin viimeisestä luukusta löytyi mieluisa makupala.

– Suklaamuna, jonka sisällä oli toinen muna.

Intian valtamerellä aaton ja joulupäivän säät olivat kuin yö ja päivä.

– Aattona oli harmaata ja sateista. Joulupäivä valkeni aurinkoisena. Aurinko on lämmittänyt niin, että kannella on tarjennut 11–12 asteen lämmössä hyvin, Huusela kertoo.