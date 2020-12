Entinen valmentaja luottaa Markus Eisenbichlerin mahdollisuuksiin

Mäkihypyn maailmancupin alkukausi on jakautunut kahden urheilijan hallintajaksoihin. Saksan Markus Eisenbichler voitti kaksi ensimmäistä kilpailua, ja hänen jälkeensä Norjan Halvor Egner Granerud on ollut pitelemätön. Välissä Saksan Karl Geiger voitti lentomäen maailmanmestaruuden.

Keski-Euroopan mäkiviikolle Granerud ja Eisenbichler ovat suurimmat voittajasuosikit.

– Eisenbichler on optimaalisessa asemassa. Hänellä on enemmän rutiinia kuin kaksi vuotta sitten ja hän on ollut erittäin lupaava, vaikka Granerud on voittanutkin viisi viime kilpailua (maailmancupissa), Saksan mäkimaajoukkueen entinen valmentaja Werner Schuster arvioi sanomalehti Heilbronner Stimmen haastattelussa.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

Kaksi vuotta sitten Eisenbichler sijoittui mäkiviikon kakkoseksi, ja 29-vuotiaaseen baijerilaiseen verrattuna Granerud, 24, on vielä kokematon hyppääjä, vaikka alkukausi on sujunut norjalaisen tahtiin. Granerud pääsi maailmancupin makuun jo viisi vuotta sitten, mutta teki läpimurtonsa kärkikaartiin vasta nyt.

Takavuosien suurhyppääjä Martin Schmitt luottaa maanmiehensä Eisenbichlerin mahdollisuuksiin voittaa mäkiviikko ensimmäisenä saksalaisena sitten Sven Hannawaldin menestysvuodenvaihteen 2001–02, mutta mainitsi saksalaisiin kohdistuvat paineet. Sport.de-sivuston mukaan Schmitt nosti esiin myös maailmancupin kärkimies Granerudin hallinnan.

– Mutta se ei ole sellaista, että hän hyppäisi ikään kuin omassa sarjassaan, maailmanmestari ja olympiavoittaja Schmitt näki.

Myös Schuster tietää Granerudin vireen ja kyvyn hallita erilaiset mäet. Mäkiviikolla hypätään Oberstdorfissa, Garmisch-Partenkirchenissä, Innsbruckissa ja Bischofshofenissa.

– Hänen suoritustasonsa on ollut tasaista. Hän on uhmannut tuulta ja säätä huolimatta siitä, onko kyseessä suuri tai pieni mäki, vasta- tai myötätuuli, Schuster muistutti.

Suomalaisista mäkiviikolle osallistuvat Antti Aalto ja Niko Kytösaho. Kiertue käynnistyy maanantaina Oberstdorfin kilpailun karsinnalla.