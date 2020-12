Very Kronos ravasi voittoon Tukholmassa, Elian Web kolmas

Suursuosikki Very Kronos sai taistella tosissaan, jotta ykkönen tapaninpäivänä Solvallan kultafinaalissa oli tosiasia. Team Melkko & Sorosen valmentama Elian Web oli hyvä kolmas.

Svante Båthin valmentamalla Very Kronoksella oli sisärata, minkä uskottiin tuovan vaikeuksia. Näin ei kuitenkaan tapahtunut: Disco Volante laukkasi ja Very Kronos pystyi pitämään Elian Webin ulkopuolellaan. Jorma Kontio käänsi Elian Webin Very Kronoksen taakse.

Very Kronos veti kierroksen 13,7, ja vierelle eteni Hannu Korven Grainfield Aiden. Floris Baldwin sai sisäradalta kiritilaa, ja syöksyi maalisuoralla Very Kronoksen rinnalle.

Maalikuvan tutkiskelun jälkeen Very Kronos julistettiin voittajaksi. Erik Adielsson ajoi Very Kronoksen 300 000 kruunun voittoon ajalla 11,9a/2140m. Elian Web seurasi kolmanneksi ja tienasi 68 000 kruunua.

Onkel Invest oy:n Nadal Broline kiri porukan perältä vauhdikkaasti neljänneksi. Grainfield Aiden jäi kymmenenneksi.

Very Kronoksen piti aloittaa tauko jo Åbyn joulukuun alun voiton jälkeen, mutta Båth päätti kilpailla vielä Solvallan finaaleissa. Nyt Very Kronoksella on edessä valmennustauko.

Onkel Investin The Primerose on aloittanut uransa komeasti, Solvallassa tuli kolmas peräkkäinen voitto. Björn Goop ajoi 3-vuotiaan tamman johtopaikalle. The Primerose hallitsi ja voitti 60 000 kruunua ajalla 15,7a/2140m.