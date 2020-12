Martin de Bos ravasi voiton suomalaisomistajalle

Mika Vihelän kasvattama ja Tuulilaukka Oy:n omistama Martin de Bos valloitti jälleen Vincennesin. Franck Nivard ajoi Philippe Billardin valmentaman oriin voittoon tiistain avauslähdössä ajalla 13,3/2 700 metriä.

Kisan toinen suomalainen, For You Kotka Oy:n omistama Whole Lotta Love laukkasi heti alussa ja hylättiin. Martin de Bosin alkumatka ei mennyt ihan parhaalla tavalla, ja se jäi viidenneksi toisen radan jonoon. Nivard piti hevosensa selissä aina maalisuoran alkuun. Martin de Bos kiri vahvasti ja voitti varmasti. Ranskalaiset uskoivat Martinin menestykseen, sen voittajakerroin oli vain 1,6.

Martin de Bos siirtyi Ranskaan loppukesällä ja aloitti kilpailemisen siellä syyskuun alussa. Kolme voittoa ja yksi kakkonen ovat kartuttaneet voittosummaa 93 900 eurolla.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

Suomalaisen Team Fantastiquen Fighter Kiss juoksi montélähdössä. Se seurasi Adrien Lamyn ohjastamana kuudenneksi.