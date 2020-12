Hyökkääjä Diego Costa jättää Atletico Madridin

Atleticon mukaan Costa jättää seuran henkilökohtaisten syiden takia ja omasta aloitteestaan. Costan sopimuksen oli määrä kestää ensi kesään. Hän jäi tällä kaudella melko pieneen rooliin ja teki kaksi liigamaalia.

Myös aiemmin Atleticoa edustanut Costa on tehnyt madridilaisseuralle 215 virallisessa ottelussaan 83 maalia. Hän on edustanut urallaan myös muun muassa Chelseaa.

Espanjan miesten maajoukkueessa Costa on pelannut 24 ottelussa, joissa hän on tehnyt kymmenen maalia. Lisäksi hänellä on tilillään kaksi harjoitusottelua synnyinmaansa Brasilian paidassa.