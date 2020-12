Manchester Unitedin Ole Gunnar Solskjär toppuuttelee mestaruuspuheita

Manchester United on päässyt vahvaan vireeseen jalkapallon Englannin Valioliigassa ja on noussut sarjataulukossa toiseksi. Eroa kärjessä keikkuvaan Liverpooliin on kaksi pistettä, kun molemmilla on takanaan 15 ottelua. Ero saattaa tosin kasvaa keskiviikkoiltana, sillä Liverpool kohtaa vieraissa Newcastlen.

Myöhään tiistaina Manchester United otti 1–0-kotivoiton Wolverhamptonista, kun Marcus Rashfordin lisäajan laukaus kimposi maaliin. Unitedin päävalmentaja Ole Gunnar Solskjär kuitenkin toppuuttelee puheita mestaruuskamppailusta. Mainos alkaa Mainos päättyy – Vaikutan nyt hyvin tylsältä, muttemme voi mennä liian pitkälle asioiden edelle. Olemme kelpo asemissa, muttemme ole edes puolessa välissä kautta, Solskjär sanoi U nitedin kotisivuilla. Solskjärin mukaan Wolverhampton-ottelu ei ollut parasta Unitedia. – Emme pelanneet niin hyvin kuin haluamme, mutta voitimme erittäin hankalan vastustajan. Tämä on minulle ensimmäinen voitto heistä liigassa, vuoden 2018 lopussa Unitedin luotsiksi tullut Solskjär sanoi. Joukkueen espanjalaismaalivahti David de Gea on Solskjärin kanssa samoilla linjoilla. – Meidän täytyy pysyä rauhallisina. Pelejä on paljon jäljellä, hän sanoi ja muistutti cupin otteluiden lisäävän pelimäärää entisestään.