Valmentajat valitsivat Huuhkajien Markku Kanervan Vuoden valmentajaksi

Suomen Valmentajat on nimennyt miesten jalkapallomaajoukkueen luotsin Markku Kanervan Vuoden valmentajaksi. Kanervalle nimitys on ensimmäinen.

Huuhkajat pelasi kuluvana vuonna Kansojen liigan B-liigassa, jossa joukkue voitti kuudesta ottelustaan neljä ja sijoittui lohkokakkoseksi. Joukkueen vuoden mainetekoihin kuuluu myös marraskuussa tullut harjoituspelin voitto hallitsevasta maailmanmestarista Ranskasta.

– Kanervalla on hieno nousujohteinen ura, jossa hän on siirtynyt urheilijasta ensin apuvalmentajaksi ja sieltä askel askeleelta vaativampiin tehtäviin. Kanervan uralla EM-kisapaikka näyttäytyy erityisen hienona meriittinä. Voitot eivät ole päättyneet EM-karsintoihin, vaan joukkue on tarjonnut upeita riemun hetkiä myös syksyllä 2020, Suomen Valmentajien puheenjohtaja Jorma Kemppainen sanoi tiedotteessa.

Vuosi sitten palkinto myönnettiin Leijonien Jukka Jaloselle.