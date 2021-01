Antti Aalto raivasi tiensä toiselle hyppykierrokselle mäkihypyn Keski-Euroopan mäkiviikon toisessa kisassa Garmisch-Partenkirchenissä. Aalto kukisti pudotuskisassa Sveitsin Gregor Deschwandenin hypättyään HS142-mäessä 127,5 metriä. Aalto on avauskierroksen jälkeen 22:s.

Niko Kytösaho jäi 112 metriin kamppailussaan Saksan Pius Paschkea vastaan. Kytösaho oli Garmischin kisassa viimeistä edellinen eli 49:s.

Kilpailun kärjessä avauskierroksen jälkeen on Norjan Halvor Egner Granerud. Puolan Dawid Kubacki on pisteen päässä, kolmantena oleva Puolan Kamil Stoch on kärjestä 7,2 pisteen päässä. Mäkiviikon avauskisan Oberstdorfissa voittanut Saksan Karl Geiger oli vasta 14:s, ja Stoch otti kokonaistilanteen kärkipaikan.

