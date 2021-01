Tour jatkuu, Pärmäkoski pääsee yhdelle lempimatkoistaan – kunhan vain sankka lumisade pysyisi poissa

Maastohiihdon Tour de Ski -kiertue jatkuu yhteislähdöillä, kun tänään kiertueen toisena päivänä kisataan naisten 10-kilometrinen ja miesten 15 kilometriä. Kiertuekärjessä perinteisen hiihtotavan kilpailuihin lähtevät eiliset sprinttivoittajat, naisissa Ruotsin Linn Svahn ja miehissä Italian Federico Pellegrino.

Suomalaisista Johanna Matintalo on avaussprintin jälkeen 19:s, Jasmi Joensuu 20:s ja Krista Pärmäkoski 21:s. Miesten kisassa Verneri Suhonen lähtee kiertueen toiseen päivään sijalta 28.

Alkukauden vaikeuksista toipuva Pärmäkoski oli helpottunut, kun oli selvinnyt kiertueen ennalta vaikeimmasta lajista.

– Oli ihan OK menoa, joten tästä on hyvä jatkaa, kun minulle huonoin matka on nyt hiihdetty, Pärmäkoski totesi.

– Lauantaina on tarjolla pertsan (perinteisen hiihtotavan) kymppi, joka on yksi lempimatkoistani.

Yhteislähtökisasta uhkaa tulla taktiikkakisa, jos luvattu lumisade sakenee.

– Toivottavasti ei tule kovin kova lumisade, että saadaan aikaan kunnon kilpailu, Pärmäkoski toivoi.

Naisten joukkueessa pahimmin eilen pettyi Kerttu Niskanen, joka pyrkii Tourin kokonaiskilpailussa kärkisijoille. Hän oli sprintin aika-ajossa 39:s ja karsiutui erävaiheesta.

– Huono hiihto ja huono avaus Tour de Skille, Niskanen harmitteli.

– Lauantaina yritetään uudestaan, mutta nyt tuli heti paljon takkiin.

Maajoukkueen päävalmentaja Teemu Pasanen pitää reittiä vaativana.

– Tulee kovat kilpailut. Varsinkin miesten latu on rankka, Pasanen ennakoi.

Naisten kisa alkaa Suomen aikaa kello 13.30, miesten yhteislähtö starttaa kello 15.45.