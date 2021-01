Nuorten MM-kiekossa tapahtuu outoja: voittolaukauksista on kulunut kolme vuotta, Itävalta rikkoi Puolan tappioennätyksen, Trevor Zegras haastaa Vladimir Krutovin

Kansainvälinen jääkiekkoliitto on koonnut nettisivuilleen listauksen alle 20-vuotiaiden MM-kisojen outouksista ja ainutlaatuisista tapauksista. Parhaillaan Edmontonissa pelattava MM-turnaus pelataan esimerkiksi ensi kertaa kisahistoriassa yhdellä ainoalla pelikentällä.

Outoa on sekin, että nuorten kisoissa on pelattu 88 peräkkäistä ottelua ilman voittolaukauskilpailua. Voittolaukauksia ei ole nähty tämän vuoden turnauksessa eikä kaksissa edellisissä kisoissa.

Itävalta on tehnyt nuorten kisoissa historiaa, jota maan kiekkoliitto ei olisi halunnut riesakseen. Itävalta on pelannut neljässä turnauksessa ilman ainuttakaan voittoa ja tappiosarja on venynyt 21 ottelun mittaan.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

Edmontonin turnauksessa Itävalta jäi viimeiseksi, kun neljän tappiopelin maalieroksi tuli 1–29.

Vanha 20 peräkkäisen tappion ennätys oli tukevasti Puolalla, sillä se ajautui ennätykselliseen tappiosarjaan kahdesti.

Zegras tarvitsee maaleja

Edmontonin turnauksen pistepörssiä johtava yhdysvaltalaispelaaja Trevor Zegras uhkaa riistää legendaariselta neuvostokiekkoilijalta Vladimir Krutovilta vaikeasti rikottavan ennätyksen.

Krutov jakoi nuorten MM-turnauksessa 1979 syöttöpörssin ykköstilan. Vuotta myöhemmin hän jakoi maalipörssin voiton. Zegras oli viime kisoissa yksin syöttötilaston ykkönen ja tavoittelee nyt maalipörssin voittoa.

Zegras oli ennen puolivälieriä maalipörssin kärjessä yhdessä Kanadan Dylan Cozensin kanssa. Molemmilla on koossa kuusi maalia neljästä ottelusta.