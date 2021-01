Bayern hurjana: 33 minuuttia, 5 maalia

Saksan jalkapallon Bundesliigassa viriteltiin sunnuntai-iltana yllätystä, kun ottelu Münchenissä taukosi puoliajalle. Jättiseura Bayern Münchenin vieraana ollut Mainz johti Euroopan mestariseuraa ensimmäisen 45-minuuttisen jälkeen 2–0.

Toisella puoliajalla kaikki kuitenkin muuttui. Bayern tuli tasoihin 11 minuutissa, ja seuraavien 27 minuutin aikana baijerilaiset tekivät kolme lisää, voittivat 5–2 ja ottivat tutun paikkansa sarjakärjessä.

Bayernin toivat tasoihin loukkaantumisestaan toipunut Joshua Kimmich ja Leroy Sane. Niklas Süle sekä kahdesti tykittänyt puolalaiskanuuna Robert Lewandowski viimeistelivät viiden maalin puoliajan. Maalit tulivat 33 minuutin sisään.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

Bayernin johto 14 kierroksen jälkeen on kaksi pistettä toisena olevaan Leipzigiin. Lukas Hradeckyn Leverkusen on Bayernistä viiden pisteen päässä, ja sunnuntaina Wolfsburgin 2–0 voittanut Dortmund on neljäntenä, kahdeksan pistettä Bayerniä perässä.