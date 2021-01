Kultavalmentajat kehuvat Nuoria Leijonia – "Turnausmatka ollut hyvä"

Viidestä pelistä neljä voittoa ja välieräpaikka taskussa. Nuorten Leijonien jääkiekon MM-urakka on sujunut mukavasti ennen USA-välierää, vaikka alkulohkon Kanada-pelissä Suomi jäi jalkoihin.

Myönteisiä sanoja heruu myös alle 20-vuotiaiden miesten jääkiekkomaajoukkueen entisiltä päävalmentajilta Karri Kiveltä ja Jussi Ahokkaalta.

– Turnausmatka on ollut hyvä. Kanada-pelissä ei riittänyt, mutta siitä äijät ottivat varmasti opikseen. Ruotsi-ottelu oli Suomen hallintaa ja voitto ansaittu, Kivi tiivistää viitaten puolivälierään länsinaapuria vastaan.

Ahokkaan näkemys on samanlainen kuin Kivellä.

– On ollut nousujohteinen linja, jos jätetään Kanada-peli pois. Ylivoima on toiminut, ja on ollut ihan ehjiä ja tasapainoisia esityksiä. Viisikkopelaaminen on parantunut, kuten pitääkin. Myös maalivahtipeli on toiminut, nykyisin KooKoota Liigassa valmentava Ahokas listaa.

Nuoret Leijonat kohtaa Edmontonin MM-turnauksen välierissä Yhdysvallat ottelussa, joka alkaa Suomen aikaa tiistaina aamuyöllä.

Johtavat pelaajat onnistuneet

Sekä Kivi että Ahokas nostavat pelillisiksi johtajiksi hyökkääjä Anton Lundellin ja puolustaja Ville Heinolan. Ahokas mainitsee myös puolustaja Topi Niemelän.

Ruotsi-ottelussa Suomi nousi 3–2-voittoon Roni Hirvosen päätöshetkien maalilla. Ruotsin turnausta sotkivat koronaviruksen tuomat poissaolot pelaajistossa ja valmennuksessa.

– Ei se silti vie voitosta yhtään arvoa pois. Suomi hoiti puolivälieränsä erittäin hyvin, Ahokas sanoo.

Antti Pennasen valmentaman Suomen pelaamisessa ei sinällään ole ollut mitään yllättävää. Joukkue nojaa tiiviiseen viisikkopelaamiseen, vahvaan pelin rytmittämiseen ja tarvittaessa hitaisiin hyökkäyksiin lähtöihin.

– Enää ei menetetä niin paljon kiekkoja keskialueella kuin ensimmäisissä peleissä. Aika vahvaa se on, miten Suomessa kiekkoa pelataan, Ahokas sanoo viitaten "Meidän peliksi" -kutsuttuun pelitapaan.

"Hyvät muistot jäivät"

Alle 20-vuotiaiden MM-turnaukset ovat Kivelle ja Ahokkaalle valmennusuralta tuttuja ja mieluisia ympäristöjä. Kumpikin luotsasi Nuoret Leijonat MM-kultaan: Kivi vuonna 2014 ja Ahokas 2019.

– Hyvät muistot jäivät, mutta se on mennyttä maailmaa. Tietysti U20-kisoja tulee aina seurattua, Kivi sanoo.

Ahokkaan mukaan nuorten kisat poikkeavat aikuisten arvoturnauksista.

– Kyseessä ovat kuitenkin nuoret miehet. Aika paljon on kiinni siitä, miten joukkue hitsautuu yhteen. Peleissä näkyy aina energiaa. On noita otteluita viihdyttävää katsoa. Virheitä tulee hiukan enemmän kuin miesten peleissä, mutta se on inhimillistä, Ahokas arvioi.

Alle 20-vuotiaiden MM-kisat ovat olleet Nuorille Leijonille viime vuosina menestyslähde, sillä Suomi pokkasi 2010-luvulla kolmesti kultaa.