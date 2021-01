Liverpool kaatui Southamptonin taitoihin – liverpoolilaisten paikka kärjessä pitää vain nipin napin

Englannin Valioliigassa Southampton on kaatanut Liverpoolin illan myöhäisottelussa luvuin 1–0. Ainoa maalintekijä oli entinen Liverpool-pelaaja Danny Ings, joka saatteli pallon maaliin jo ottelun toisella minuutilla.

Liverpoolin paikka sarjataulukon kärjessä on nyt huteralla pohjalla, sillä se on tasapisteissä kakkossijalla olevan Manchester Unitedin kanssa. Kärkipaikalla Liverpoolin pitää joukkueiden maaliero, mutta Liverpool on myös pelannut yhden ottelun Manchesterin punapaitoja enemmän. Sekä Manchester United että Manchester City voivat nyt kiriä pisteissä Liverpoolin ohi, jos ne voittavat seuraavat ottelunsa.

Southampton nousi voitollaan listan kuudennelle paikalle, josta eroa ykkösjoukkueeseen on neljän pisteen verran. Kärkikymppi on muutenkin tiukka: kymmenentenä olevan West Hamin ero kärkeen on seitsemän pistettä.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

Liverpoolin kaksi edellistä ottelua Valioliigassa ovat päättyneet tasan. Joukkueen edellisestä häviöstä on hyvä tovi: edellisen kerran Liverpool poistui kentältä häviäjänä kolme kuukautta sitten.

Kummankin porukan riveistä puuttui tärkeitä tekijöitä. Liverpoolin Vir gil van Dijk, Joe Gomez ja Joel Matip ovat poissa vahvuudesta loukkaantumisten vuoksi, ja Southamptonilta loukkaantumisista ovat kärsineet Oriol Romeu, Jannik Vestergaard and Che Adams. Lisäksi Southamptonin Alex McCarthy pysyi poissa pelistä positiivisen koronavirustestin vuoksi.