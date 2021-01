Pärmäkoski nousiTour de Skillä neljä sijaa kuudenneksi: "Kaikki annettiin ladulle"

Krista Pärmäkoski on hiihtänyt viidenneksi maastohiihdon Tour de Ski -kiertueen neljännellä etapilla Italiassa. Sijoitus on hänen parhaansa tämän kauden maailmancupissa. Pärmäkoski nousi kiertueella kymmenenneltä sijalta kuudenneksi.

– Tämä oli hyvä kisa, ja kaikki annettiin ladulle, Pärmäkoski kertoi Ylen tv-haastattelussa.

Hän löysi hiihdostaan kuitenkin parannettavaa.

– Ei ehkä niin terävää alkuvauhtia kuin mitä pitäisi esittää, Pärmäkoski vertasi hiihtoaan kärkivauhtiin.

Vapaalla hiihtotavalla naisten kympin voitti Yhdysvaltain Jessica Diggins, joka jatkaa kiertueen kärjessä. Pärmäkoski jäi tiistaina hänen vauhdistaan 31,3 sekuntia.

Yhdysvaltain kaksoisvoiton varmisti Rosie Brennan, ja kolmanneksi hiihti Ruotsin Ebba Andersson, joka paransi selvästi Val Müstairin etapeilta.

Digginsillä on kiertueella 20 sekunnin johto Brennaniin. Kolmantena on Ruotsin Frida Karlsson, joka hyytyi tänään kovan alun jälkeen yhdeksänneksi yli 50 sekunnin erolla Digginsiin. Kiertueen kokonaistilanteessa Karlsson on runsaan minuutin päässä kärjestä.

Tiistaina suomalaisista Johanna Matintalo oli Toblachissa 26:s, Jasmi Joensuu 34:s ja Katri Lylynperä 50:s.

Matintalolle vapaa hiihtotapa on selvästi huonompi kuin perinteinen, joten pistesija oli hänelle mieleen.

– Kyllä huomaa, että on aika monta kisaa jo vedetty tällä Tourilla. Ei ollut kisan alussakaan vauhdin hurmaa, Matintalo kuvasi hiihtoaan Ylen tv-haastattelussa.

Kiertue jatkuu huomenna perinteisen hiihtotavan takaa-ajona. Kisan hiihtojärjestys määräytyy tämän päivän aikaeroilla.

– Jyrkkiä, kovia nousuja, mitkä näin ennakkoon sopivat minulle. Uskon, että siinä ajetaan kiinni, ja saattaa tulla ihan loppukiritaistelu, Pärmäkoski ennakoi.