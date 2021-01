Markkanen pysyy sivussa kenties koko loppuviikon vieraskiertueen

NBA-koripalloliigan suomalaispelaaja Lauri Markkanen jatkaa koronavirusaltistumisen aiheuttamassa karanteenissa, kun hänen seuransa Chicago Bulls aloittaa neljän ottelun vieraskiertueensa ensi yönä Suomen aikaa kohtaamalla Portlandin. Markkasen ohella Bullsilta puuttuu yhä kolme muuta pelaajaa NBA:n koronaprotokollan myötä.

– Kaksi pelaajaa eli Chandler Hutchison ja Tomas Satoransky sekä yksi Bullsin joukkuehenkilökunnan jäsen ovat antaneet positiivisen virusnäytteen. Lauri Markkanen ja Ryan Arcidiacono ovat Chicagossa karanteenissa, kertoi Chicago Tribune -lehti.

Lehden mukaan varmuutta ei ole siitä, milloin Markkanen ja muut palaavat Bullsin kokoonpanoon. Bullsin valmentaja Billy Donovan ei osannut sanoa, voisiko joku pelaajista ehtiä mukaan maanantain vastaisena yönä Suomen aikaa päättyvään vieraskiertueeseen, jossa Chicago kohtaa Portlandin ohella Sacramenton, Los Angeles Lakersin ja Los Angeles Clippersin.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

– Voisi odottaa, että (poissaolleiden mahdollinen mukaantulo) tapahtuisi luultavasti kiertueen loppupäässä. Ja meidän olisi pohdittava, onko järkeä ottaa heitä mukaan yhden pelin ajaksi ja otettava heidät sen myötä yleiselle reittilennolle? Ja sekin vielä, että sallitaanko heidän ylipäätään tulla mukaan?, Donovan aprikoi Chicago Tribunelle.

Markkanen pelasi kauden neljä ensimmäistä peliä keskiarvoilla 17,3 pistettä ja 6,8 levypalloa, mutta koronakaranteeni on sen jälkeen pitänyt hänet sivussa Bullsin kolmesta viime pelistä. Bulls on voittanut alivoimaisena kaksi noista kolmesta ottelusta, ja joukkue jakaa kolmella voitollaan ja neljällä tappiollaan itälohkon 10. sijaa. Yöllä alkavasta länsirannikon kiertueesta on lupa odottaa hankalaa, varsinkin kun vastaan tulevat länsilohkon kärkijoukkueisiin kuuluvat Lakers ja Clippers.