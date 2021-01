Jalkapallon Englannin Valioliigassa pelaava Manchester City on kertonut kolmesta uudesta koronavirustapauksesta. Koronaviruksen ovat saaneet maalivahti Scott Carson, keskikenttälupaus Cole Palmer ja yksi seuratyöntekijä.

Koronavirus on riepotellut Cityä jo valmiiksi. Sunnuntaina pelatusta Chelsea-ottelusta joukkueesta puuttuivat koronan takia Ederson, Kyle Walker, Ferran Torres, Gabriel Jesus, Tommy Doyle ja Eric Garcia.

Etenkin Cityn maalivahtiosasto on kärsinyt rajuja iskuja, kun ykköstorjuja Ederson ja nyt myös Scott Carson ovat sivussa.

City on Valioliigassa viidentenä. Joukkue on neljä pistettä perässä sarjakärki Liverpoolia, joka on pelannut Cityä kaksi ottelua enemmän.