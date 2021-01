Colorado murskaavaan avausvoittoonsa, Rantaselle sata täyteen

Colorado Avalanche avasi NHL-jääkiekkoliigan kautensa keskiviikkona tylyllä 1–4-tappiolla St. Louis Bluesille, mutta kaksi iltaa myöhemmin osat vaihtuivat totaalisesti. Colorado musersi St. Louisin peräti 8–0 taottuaan kaikkiaan viisi ylivoimamaalia.

Avalanchen toisen ja kolmannen erän maalivyöryyn osallistuivat myös suomalaishyökkääjät. Mikko Rantanen viimeisteli NHL-uransa sadannen maalin syötettyään sitä ennen Gabriel Landeskogin 3–0-maalin. Osuma oli Landeskogille uran 200:s NHL-osuma.

Avalanchen valmentaja Jared Bednar nosti jälleen Landeskogin ykkösketjuun Rantasen ja Nathan MacKinnonin seuraan, ja tulosta tuli.

– Meitä nöyryytettiin kauden avauspelissä, mutta nyt oli sisua ja työntekoa. Tuollaisen pelin jälkeen on noustava jaloilleen, ja nuo kolme jätkää ovat tämän joukkueen johtajia. Heidän on asemansa myötä haastettava muita jätkiä, ja laitoimme heidät jälleen yhteen johtamaan ryhmää. Ja sen he tekivät, Bednar kiitteli tähtiään NHL:n sivustolla.

– Totta kai tuntuu hyvältä saada tuo (sadas maali). En ajatellut asiaa juurikaan, mutta ei voi kieltää, että hyvältähän tuo tuntuu. Voitto on tärkeintä, mutta tuo on hyvä bonus, Rantanen totesi juhlamaalistaan.

Kolmanteen erään Blues-maalille luisteli tuorein suomalainen NHL-pelaaja, kun kaudesta 2016–17 lähtien Pohjois-Amerikan kaukaloissa pelannut HIFK:n ex-maalivahti Ville Husso teki debyyttinsä. Husson taakse meni neljä kiekkoa, ja yhden niistä sinne laittoi Joonas Donskoi.

Husso on kautta aikain 230:s suomalainen NHL:ssä ja maalivahdeista 34:s.

Ristolaisen maali ei riittänyt

Rasmus Ristolaisen Buffalo Sabres hävisi kauden toisenkin pelinsä, kun Washington Capitals haki 2–1-vierasvoiton. Ristolainen teki päätöserän alkuun tasoituksen NHL-uransa 42. maalilla, mutta Tom Wilsonin Caps-osumaan ei kotijoukkue enää kyennyt vastaamaan.

Jos oli Coloradolla tehoa ylivoimissa, Buffalolta se puuttui: viisi yritystä, nolla maalia.

Perjantain muissa otteluissa Ottawa Senators voitti Toronto Maple Leafsin 5–3 ja Tampa Bay Lightning vei Chicago Blackhawksista 5–2-voiton.

Philadelphia Flyers päihitti Pittsburgh Penguinsin niin ikään 5–2. Travis Konecny teki Philadelphialle hattutempun ja nappasi lisäksi yhden syöttöpisteen.