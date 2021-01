Herolan hieno hyppy petasi Suomelle hyvän paikan parisprintissä

Suomen ykkösjoukkue Ilkka Herola/Eero Hirvonen on hyvissä iskuasemissa, kun yhdistetyn maailmancupissa kisataan tänään parisprintti Val di Fiemmessä. He olivat mäkiosuudella yhdeksänsiä, mutta ero muihin koviin hiihtojoukkueisiin ei ole suuren suuri.

Hirvonen venytti HS104-mäessä 92 metriä, mutta Herola onnistui hienosti laskeutuen 102,5 metriin. Hyppy oli koko porukan neljänneksi pisin.

Kärjessä kello 14.30 Suomen aikaa alkavaan 2x7,5 kilometrin hiihtoon lähtee Japanin kakkosjoukkue, josta Suomi on jäljessä 38 sekuntia. Mäessä toiseksi yltäneeseen Saksan ykkösjoukkueeseen Suomen kaksikolla on matkaa 29 sekuntia. Neljäntenä olevaan Norjaan eroa on 22 sekuntia.

Suomen kakkosjoukkue Leevi Mutr u/Arttu Mäkiaho oli mäessä 16:s. Kärkeen heillä on eroa kaksi minuuttia ja 17 sekuntia.