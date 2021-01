Riikka Honkanen keskeytti alppihiihdon naisten maailmancupin suurpujottelun Sloveniassa. Honkanen ei päässyt maaliin ensimmäisellä kierroksella, eli tulos oli sama kuin eilisessä kisassa.

Kranjska Gorassa kilpailua johtaa Yhdysvaltain Mikaela Shiffrin ennen suurpujottelucupin kärkinaista, Italian Marta Bassinoa. Bassino on voittanut kolme kauden neljästä aiemmasta suurpujottelusta, nyt hänellä on eroa Shiffriniin 0,30 sekuntia. Kolmantena on Sveitsin Michelle Gisin, jolla eroa Shiffriniin on 0,44 sekuntia.

Toinen kierros alkaa kello 13.15.

