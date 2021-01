Korona repi pelaajia sivuun sekä AC Milanista että Napolista

Italian jalkapalloliigaa johtavan AC Milanin ranskalaispuolustajalla Theo Hernandezilla ja turkkilaisella keskikenttämiehellä Hakan Calhanoglulla on todettu koronavirus.

AC Milanin mukaan kaksikko antoi positiivisen koronanäytteen koko joukkueelle lauantaina tehdyissä testeissä. Hernandez ja Calhanoglu ovat eristyksissä kotonaan.

Kaksikon joutuminen sivuun on uusi takaisku Stefano Piolin valmentamalle miehistölle, joka kärsii useista poissaoloista.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

Ante Rebic ja Rade Krunic ovat olleet kokoonpanosta sivussa tammikuun 6. päivästä saakka. Heidän positiivisista koronatuloksistaan uutisoitiin tuolloin.

Ismael Bennacer, Alexis Saelemaekers sekä Matteo Gabbia ovat loukkaantuneita ja Rafael Leao pelikiellossa. AC Milan kohtaa maanantaina Serie A:ssa vieraissa Cagliarin.

Myös Napolin keskikenttämiehellä Fabian Ruizilla on todettu koronavirus. Ruiz oli sivussa, kun Napoli murskasi Fiorentinan 6–0.

Espanjalaiselta Ruizilta jää väliin esimerkiksi Italian supercupin finaali, jossa Napoli kohtaa keskiviikkona Juventuksen. Ruiz kertoi voivansa koronasta huolimatta hyvin.

Ruiz on Napolin runkomiehiä ja on noussut myös Espanjan miesten maajoukkueeseen, jossa hän on saanut tililleen yhdeksän ottelua. Napolilta on koronan takia sivussa myös nigerialaishyökkääjä Victor Osimhen, jolla todettiin tartunta jo aiemmin.

Kotijoukkue Napolista maalinteossa onnistuivat sunnuntaina Lorenzo Insigne kahdesti sekä Diego Demme, Hirving Lozano, Piotr Zielinski ja Matteo Politano kertaalleen.