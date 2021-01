Davidson du Pont voittoon Vincennesin raveissa, Whole Lotta Love Bordeauxissa

Jean-Michel Baziren Davidson du Pont voitti Prix d’Ameriquen viimeisen karsintalähdön Prix de Belgiquen sunnuntaina Vincennesissä. Suomalaisvoitosta saatiin iloita Bordeauxissa, jossa For You Kotka Oy:n Whole Lotta Love ravasi ykköseksi.

Belgiquessa oli dramatiikkaa, kun suosikkeihin kuulunut Baziren valmentama Vitruvio joutui jäämään pois. Puutteelliset rokotustiedot olivat syynä. Baziren tallin Looking Superb paineli johtopaikalle. Norjalaisori oli aseeton, kun takaa aloitettiin kirit. Davidson du Pont oli selvästi vahvin ja eteni 49 500 euron voittoon kilpailuennätyksellä 12,0/2850 metriä. Delia du Pommereux tarjosi hyvän vastuksen ja oli kakkonen. Norjalainen Moni Viking pinnisti kolmanneksi. Kolme parasta saivat paikat Ameriqueen. Toki Delia du Pommereux ja Moni Viking olivat lunastaneet paikat jo aikaisemmissa karsinnoissa. Prix d'Amerique juostaan tammikuun viimeisenä sunnuntaina. Philippe Daugeardin valmentama ja ajama Whole Lotta Love kilpaili Bordeauxissa. Takamatkalta startannut suomalaisruuna karautti kärkeen loppukaarteessa ja paineli varmasti 11 700 euron voittoon ajalla 14,4/2675 metriä.