Johaug karisti mietteet pariviestistä, MM-ohjelma noudattaa tuttua kaavaa

Norjan hiihtotähti Therese Johaug pitäytyy aiempien MM-hiihtojen kokemuksissa eikä aio kilpailla Oberstdorfin MM-hiihtojen pariviestissä. Vielä vuosi sitten Johaug totesi uutistoimisto NTB:lle olevansa "ehdottoman kiinnostunut" pariviestin MM-kisasta.

– Pariviestissä on ihan eri meininki kuin normaalimatkoilla, ja minun kokemukseni siitä on ohut. Joukkueessa on minua parempia pariviestin hiihtäjiä, Johaug perusteli.

Hänen kestävyyskunnollaan pariviesti voisi olla kelpo kisa, mutta Johaug ei ole kokeillut sitä edes maailmancupissa.

Johaug aikoo hiihtää Saksan MM-laduilla yhdistelmäkilpailun 27. helmikuuta, vapaan hiihtotavan kympin 2. maaliskuuta, viestin 4. maaliskuuta ja perinteisen hiihtotavan 30 kilometriä 6. maaliskuuta. Itävallan Seefeldin MM-hiihdoissa 2019 hän voitti kolme henkilökohtaista kultamitalia ja viestihopean.