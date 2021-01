F1-tallikaveri Giovinazzilta satelee kehuja Räikköselle – "Hän on yhä yksi parhaista kisavauhdissa"

Kimi Räikkösen Alfa Romeo -tallikaveri Antonio Giovinazzi ylistää vuoden 2007 formula 1 -maailmanmestaria. MM-sarjassa kolmannen yhteisen kauden tänä vuonna aloittava Giovinazzi uskoo kehittyvänsä entisestään seuratessaan kokeneemman kollegansa tekemisiä.

– Kun Kimi on rinnallani, uskon pystyväni ottamaan ensi kaudella yhden askeleen lisää eteenpäin. On todella tärkeä seurata häntä, koska hän on yhä yksi parhaista kisavauhdissa ja kilpailun hallinnassa, Giovinazzi kertoi Autosportille.

Räikkönen keräsi MM-sarjassa 2019 ensimmäisellä yhteisellä kaudella 29 pistettä Giovinazzia enemmän, mutta viime vuonna he päätyivät tasapisteisiin.

Tallikumppanusten kokemuksessa on eroa: 41-vuotiaalla Räikkösellä on yhteensä 329 MM-starttia, 14 vuotta nuoremmalla Giovinazzilla 80.