Jari-Matti Latvala saa tallipomona tulikasteensa: "Varmasti tulee tunne, että olisi kiva ajaa itse"

Jari-Matti Latvala on torstaina käynnistyvässä Monte Carlon MM-rallissa oudossa tilanteessa. MM-sarjan kautta aikain kokenein kuljettaja matkustaa Alppien juurelle ensimmäistä kertaa uudessa roolissa.

Ratti on vaihtunut komentosauvaan.

– Ensimmäinen kisa voi olla aika erilainen. Normaalisti on tottunut aamulla lyömään ajopukua päälle. Sen verran olen pyytänyt, että nuotitukseen haluan mukaan. Sitten on ainakin vähän tunnelmassa mukana, Toyotan WRC-tallin tuore tallipomo naureskelee.

– Varmasti tulee tunne, että olisi kivaa ajaa itse. Ensimmäiset pätkät voi olla vaikea seurata sivusta. Luulen, että siihen kuitenkin tottuu nopeasti.

Latvala aloitti uudessa pestissään vuoden alussa. Hän korvasi tehtävässä Tommi Mäkisen. Työnsarkaa on riittänyt, ja perspektiiviä lajiin on pitänyt pohtia uusiksi.

– Olin henkisesti valmistautunut, eikä työmäärä tullut yllätyksenä. Asioita pitää ajatella enemmän. On pysähdyttävä ja mietittävä, mitä sanoo ihmisille, ja miten asioita voi lähteä viemään eteenpäin, Latvala summaa.

– Aika paljon enemmän on tehtävä muistiinpanoja. On ajeltava laajemmin, mitä olemme tekemässä. Se vaikuttaa, että motivaatio ja fiilis pysyvät tallissa.

Tuplamestaruus tavoitteena

Mäkinen rakensi Toyotasta voittaja-auton. Vaikka mestaruuksia tuli, se himoittu tupla eli sekä kuskien että valmistajien MM-tittelit samalla kaudella jäi saavuttamatta.

– Tiimi on jo ennestään tosi vahva. Sillä on voitettu mestaruuksia. Talli toimii, ja toimintamalli on valmiina. Sellaisia asioita ei tarvitse miettiä. Sinänsä se sisäänajo ei ole niin iso juttu, Latvala aloittaa.

– Tavoitteena on olla tiiminä niin vahva, ja luoda pojille sellainen auto, että he voivat ajaa mestaruudesta. Tiedossa on, että Hyundai voitti viime vuonna. Toivotaan, että voidaan haastaa heidät vielä paremmin.

Kauden 2021 avauskisassa Monte Carlossa Latvala janoaa parasta mahdollista starttia uudelle uralleen. Tavoitteena on palauttaa Monten valtikka välivuoden jälkeen Toyotalle.

– Sebastien Ogier oli ihan voittokamppailussa, ja myös Elfyn Evans ajoi kovaa. Molemmat ovat nyt tutumpia auton kanssa. Heidän pitäisi hyvin pystyä haastamaan Hyundait. Olemme luottavaisia, Latvala summaa.

– Kalle Rovanperä on taas vuotta kokeneempi, joten mielenkiintoista nähdä myös hänen vauhtinsa.

Ogieria ei tarvitse neuvoa

Nuoreen Rovanperään Latvalalla on kova luotto.

– Näen selkeästi tämän kauden vielä Kallen osalta kokemuksen kartuttamisena ja kehittymisen vuotena. Ei se kuitenkaan kaukaa heitä, että voidaan nähdä Kallen ensimmäinen voitto tulevalla kaudella.

Tuurilaisen alaisuudessa Toyotalla on entisiä kollegoita ja kilpakumppaneita. Se ei hetkauta, sillä Latvala antaa kuskeilleen vapaat kädet.

– Eihän minun esimerkiksi Ogieria tarvitse neuvoa. Näen roolikseni, että olen enemmänkin tukena, jos joku haluaa tulla jotain kysymään. Sitten yritän auttaa vuosien saatossa hankitun kokemukseni nojalla, Latvala kertoo.

– En minä yritä missään nimessä tyrkyttää ajatuksiani. He ovat kaikki niin kovia ammattilaisia. Jos joku nuoremmista kuskeista haluaa minun ajatuksia kuunnella, olen valmis auttamaan, mutta en missään tapauksessa väkisin tyrkytä.