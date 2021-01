Kansainvälinen jääkiekkoliitto IIHF on päättänyt , ettei tämän vuoden miesten MM-kisoja pelata Valko-Venäjällä. Kisaisännästä tai -isännistä päätetään myöhemmin.

IIHF on ollut kisojen suhteen pitkään paineen alla, sillä MM-turnauksen järjestäminen Valko-Venäjällä on kirvoittanut voimakasta kritiikkiä maan ihmisoikeustilanteen takia. Myös kisojen sponsoreilta tuli painetta liittoa kohtaan, ja näin Valko-Venäjällä ei MM-kiekkoilla loppukeväällä. IIHF kertoo päätöksen olleen sellainen, jota "ei voinut välttää" ja joka pohjaa "turvallisuustekijöihin".

– On hyvin valitettavaa joutua poistamaan Minskin ja (Latvian) Riian yhteisisännyys. Tämän prosessin aikana olemme yrittäneet tuoda esiin sitä, että MM-kisat voisivat toimia sovittelevana välineenä Valko-Venäjän sosio-poliittisten asioiden rauhoittamisessa. Ja vaikka IIHF:n hallitus tunteekin, ettei MM-kisoja pidä käyttää poliittisena aseena minkään osapuolen toimesta, se tunnistaa sen, että turnauksen järjestäminen Minskissä ei ole sopivaa samalla kun kyseessä on isompia asioita. Ja joukkueiden, katsojien sekä toimitsijoiden turvallisuus on etusijalla, IIHF:n puheenjohtaja Rene Fasel muotoili.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

Kisojen pelipäiviksi on määritelty 21. toukokuuta–6. kesäkuuta. IIHF harkitsee nyt isäntäratkaisua.

– Koska Minsk/Riika 2021 on yhteishanke, IIHF:n hallituksen täytyy harkita Latvian asemaa järjestäjänä. Koronavirustilanteen myötä harkinnassa on myös mahdollisuus järjestää kisat yhdessä paikassa, IIHF tiedotti.