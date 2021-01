Portugalin jalkapallomahteihin kuuluva Benfica kertoi tiistaina kotisivuillaan , että pelaajille, valmennukselle ja taustahenkilöille lauantaista lähtien tehdyissä koronatesteissä on paljastunut 17 positiivista tapausta.

Lissabonilaisseura ilmoitti jättävänsä kansallisten terveysviranomaisten ratkaistavaksi, pelaako joukkue seuraavien 14 päivän aikana.

Myöhemmin tiistaina Benfica tiedotti, että pelaajista Luca Waldschmidt, Gilberto, Jan Vertonghen, Alejandro Grimaldo ja Diogo Goncalves ovat antaneet positiiviset koronanäytteet tuoreissa testeissä.

Benfica on Portugalin liigassa kolmantena. Benfica on Portugalin menestynein jalkapalloseura 37 miesten mestaruudellaan. Sen tuorein mestaruus on kaudelta 2018–2019.