Manchester City nousi Valioliigan kärkeen – Aston Villan päävalmentaja ajettiin suihkuun

Manchester City nousi ainakin hetkeksi jalkapallon Englannin Valioliigan kärkeen voitettuaan kotonaan Aston Villan 2–0.

Ottelu pysyi pitkään maalittomana, kunnes Bernardo Silva laukoi kotijoukkueen 79. minuutilla johtoon. Osuma kuumensi tunteita, ja Villan päävalmentaja Dean Smith lensi suihkuun. Smithin mielestä osuma olisi pitänyt hylätä Cityn Rodrin paitsiona.

Ilkay Gundogan laukoi ottelun lopussa rangaistuspotkusta päätösnumerot.

City on pelannut 18 ottelua ja on kerännyt 38 pistettä. Joukkue on tasapisteissä Leicesterin kanssa, jolla on yksi ottelu enemmän pelattuna.

Keskiviikon myöhäisillassa pelataan Fulhamin ja Manchester Unitedin välinen ottelu. Kolmantena oleva United on jäänyt Citystä pisteen, joten se saattaa nousta sarjakärkeen.